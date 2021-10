Preocupados por la pérdida de los árboles y las zonas verdes de los parques de la ciudad bonita, un grupo de ciudadanos que trabajan en pro del medio ambiente, denunciaron una aparente tala de árboles en los parques Antonia Santos y Simón Bolívar, en el centro de Bucaramanga.

Según relataron, en días anteriores se encontraron con la “tala” de algunos árboles en estas dos zonas de la ciudad. Señalan que el responsable de este hecho sería la Alcaldía de Bucaramanga, en medio de la remodelación a la que serán sometidos estos parques.

“Fuimos enfáticos en que el Centro necesitaba conservar los parques arborizados. Pedimos conservar el porcentaje de zona verde, arreglar senderos y que no volvieran a sembrar prado japonés por lo costoso, difícil de mantener y porque no se adapta al clima y terreno de la ciudad”, dijo Diego Javier Torres, miembro de la JAC del barrio Mejoras Públicas.

Vanguardia se comunicó con el secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Iván Vargas, quien señaló que aunque los parques si se van a intervenir, enmarcados en el proyecto ‘Distrito de Artes y Oficios’, las obras no han iniciado y por ende no hay tala de árboles a cargo de la administración municipal.

“Estamos trabajando en la co-creación del diseño con la ayuda de la comunidad. La idea es que los diseños queden listos en el primer semestre del 2022 y buscar los recursos para las obras. Si nos piden no talar árboles lo tenemos en cuenta, pero aún no hemos hecho ninguna intervención de ese tipo. Si hay alguna tala no corresponde a este proyecto”, explicó el funcionario.

Este proyecto pretende que Bucaramanga se convierta en una ciudad caminable. “Que podamos volver a disfrutar del centro, una zona con historia, en donde nació la ciudad. La idea es potenciar estos parques para que la comunidad se apropie de ellos”, agregó.

En ese sentido, Vanguardia se comunicó con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, el ente público, encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, como autoridad ambiental, en Bucaramanga.

Desde la Cdmb explicaron que los trabajos en el parque Simón Bolívar y Antonia Santos corresponden al programa de poda de árboles y corte de césped realizado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab.

Señaló además que cuentan con el permiso de la autoridad ambiental para realizar dicha actividad de mantenimiento rutinario.

Sin embargo, en un recorrido que hizo Vanguardia por la zona, encontramos con un árbol talado en el Parque Antonia Santos.

Al respecto, Juan Pablo Ortiz, gerente de la Emab indicó que "en el parque Simón Bolívar y en el Antonia Santos se hizo poda de árboles con descope, según fichas técnicas. En este último hace como quince días por la lluvia se cayó un árbol de la mitad hacia abajo y se destruyó todo. Nosotros como Emab prestamos apoyo en la recolección pero la tala es de infraestructura", dijo.