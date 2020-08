Cuando las voces andaban sueltas por Bucaramanga

A mediodía la bulla pasa por su ración diaria mientras el sol rebota a quemarropa en esta Bucaramanga, para nada silenciosa. Grita el que vende. Pita el que va de afán. Se corre para cruzar la avenida de improvisto. Llueve el madrazo. Enclavada en medio de tanto cemento hay una ciudad que habla de varias formas. Para algunos es difícil escucharla. No obstante, así siempre arranca o termina el día. Aquí, en estas calles, voces andariegas se escucharon. Bajo el comercio informal construyeron a pulmón andamios de palabras. De niños nos montábamos en ellas. Expresiones que en estos días grises parecen olvidadas o calladas.

La idea es ponernos un poco melancólicos. Sí. Convalecientes de los recuerdos urbanos para que brote una linda euforia citadina. Un vistazo a la memoria, tal vez diría alguien. Recuerdan cuando el barrio sonaba a barrio. Cuando el día se movía un poco más lento, que hasta se escuchaban los pájaros, y no estábamos resignados a oírlo exclusivamente todo por un teléfono celular.

¿Recuerdan? De la sala de la casa la distancia a la esquina, siempre con noticias, alguien diría chismes, era corta, y se colaban sonidos que llegaban un poco arrugados. Voces que hoy por viejas, ya no patonean tanto las calles. Por ejemplo, se acuerdan de este vozarrón:

- Tresssss panes de $500 por $1.000. Doce tostados por $500. Tresssss panes de $500 por...

La consigna se expandía y contraía cuadras arriba. Claro, el pan de $200 desapareció hace años de la ciudad, y 12 tostadas por $500 solo se encuentran en los sueños. Efectivamente escasean en Bucaramanga los panaderos ambulantes, que otrora en bicicleta subían y bajaban calles con su pregón, como los Nairo Quintana de la buena levadura y la harina fresca. Voces, con una que otra magulladura y pinchazos, que ya no suenan. Pero sigamos. ¿Qué les dice esta voz?

- Llegó la lecheeeeee. La lecheeeee. ¡La lecheeeee!

Yamile Leiva Suárez, recuerda que hace 42 años era una niña de seis años, a quien su mamá la enviaba a una cuadra de su casa a buscar a un vecino, que comercializaba leche en cantinas. “Me encantaba ir. Iba con una ollita a buscar dos litros de la leche. Apenas hervían, me gustaba sacarles la nata. Pero mi mamá me regañaba o me amenazaba con no hacer mantequilla casera. Me tocaba esperar al día siguiente. La nata salía más gruesita de la nevera. Le echaban sal y la batían. Quedaba más rica, como un quesito crema...”.

Esta santandereana recuerda que los vendedores de leche han ido prácticamente desapareciendo. “Uno consigue leche de cantina, pero ya no es igual. La aumentan mucho con agua. La nata para la mantequilla no es la misma. Esa fue una época muy bonita, con muy lindos recuerdos...”.

No siempre eran voces. Se tenían en esos tiempos ruidos como buenos centinelas. Para algunos los hacía levantar rápidamente de donde estaban. Correr hasta la cocina. Sacar fuerzas para llevar la carga necesaria las cuadras que se indicaran, siempre guiados por un buen oído. Era la hora de armarse de paciencia para soportar la fila. Todo con un ¡tilín!, ¡tilín!, ¡tilín! Persistente campana amarrada a un camión, cuyo lazo tiraba el copiloto de la empresa de gas propano. Experto en abrirle surcos a la cotidianidad del barrio a fuerza de campanazos certeros.

Felipe Abril recuerda que su familia vivió desde principios de los años setenta en La Cumbre, en Floridablanca. En ese entonces la carretera de acceso no estaba en buenas condiciones y era toda una lucha esperar el camión con los cilindros de gas propano. “Eran pocos los camiones que subían al barrio. Uno que tenía que estar pendiente de esa campana. A veces se formaban unas colas inmensas esperando el gas. Algunas señoras amarraban con unas cabuyas los cilindros para que nadie se colara. Incluso hasta vendían ‘fichos’. Claro, había también el chistoso que tomaba una campana muy similar y salía gritando ‘¡viene el gas!’ Esos tiempos eran toda una aventura hasta que un día llegó el gas natural...”.

Sigamos haciendo memoria. Recuerdan cuando la calle era un taller. Apurada la ciudad corría a un lado, pero ellos sacaban sus herramientas y se acomodaban en cualquier esquina por un par de horas. Sucedía entonces un complot contra la pobreza. La alegría de sus rostros se les encendía. La liga de la comida les caía del cielo. Se recibía el zapato a reparar. Dos vueltas del hilo. Había que enhebrar, clavar, mover las manos, hilvanar, avanzar y otra vez. Luego untar de pegante. Era necesario estar concentrados en la aguja, o se debía guarecerse del puyazo, que siempre lleva fuego.

Es el momento de decirlo. Muchos bumangueses con el primer orificio de zapato desgastado preferían guardarlo hasta esperar esta voz, que se debe decir también, contaba con inexacta puntualidad:

- ¡Remontadoraaaaaa de calzado! Se arreglan zapatos, chancletas... ¡Remontadoraaaaaa de calzado!

Uno de estos zapateros itinerantes es Francisco Javier Tarazona, quien comenzó en el oficio cuando el parque Centenario era el epicentro del llamado ‘San Andresito’, un cosmos particular de casetas y contrabando donde se conseguía de todo entre 1962 y 1987. Francisco Javier recuerda salir a buscar por las calles trabajo. “Esas jornadas eran duras. Imagínese, uno comenzando a trabajar desde la mañana y regresaba en la noche. A veces se conseguía lo de la comida. Otras no. Con el tiempo, me di a la tarea de hacerme un puestico. De zapatería uno recuerda los puyazos que se pega uno con la aguja y las cortaditas. Toda esa vaina...”.

Lo dice Francisco Javier desde su puesto en un andén de la carrera 15 con calle 31. “En ese tiempo. Me tocaba irme ‘a pata’ a donde vivía. Me iba tardecito buscando trabajo. Reparando calzado. Me hacía dos o tres trabajos al día. ‘Gallitos’ que le salen a uno. Le servían a uno. Cuando eso cobraba por arreglo 150 pesos. Si me daban el material, cobraba 50 pesos...”.

Las tardes, a veces, se cortaban en rebanadas de gritos a pulmón y de pronto uno tenía, porque lo mandaba la mamá, que ir a buscar la plancha dañada o esa licuadora que patinaba desde hace rato con un ruido feo y dejaba el jugo a medias. A otros los enviaban a buscar los cachivaches viejos de la casa para ofrecer en la acera en el naciente comercio del rebusque.

- Se arreglan licuadoras, plancha, ‘la de-presión’. Se arreglan ventiladores, neveraaaassss.

William Carvajal hace memoria que en el barrio La Libertad de Bucaramanga a estos reparadores de todo les decían “los electricistas sicólogos. Pasaban y gritaban que arreglaba la plancha, la licuadora y la depresión. Seguramente era la olla. Era un tipo que andaba con una bicicleta o andaba con un carrito y tenía un poco de herramientas. También andaba con los repuestos para estos electrodomésticos...”.

No se puede olvidar la voz, un poco medio paisa, de quien tenía solución para casi todo. Bueno, al menos así lo pregonaba por las calles. Especialmente si el asunto tenía que ver con torceduras, calambres o seres queridos extraviados.

- Se le tiene. ¡Llévela! ¡Llévela! ¡Llévela! La pomada, el jabón de azufre, el veneno para cucaracha y hormigas.

- Se le tiene. ¡Llévela! ¡Llévela! ¡Llévela! La pócima del amor. Se le tiene. Se le tiene...

Precisamente esas cremas, pomadas, menjurjes, revitalizadores afrodisiacos, jabones y una que otra estampita puebla la maleta de Marco Antonio Orduz, de 70 años. Casi todos vividos en la calle. Es difícil escoger un producto de los que ofrece. Son muchos y él conoce la historia de cada uno. Le consigue desde la pomada para torcedura hasta las gotas para mandar a un mortal derechito a la salvación, sin tener que pasar por el mismísimo purgatorio.

“Hago terapias. Soy botánico y soy naturista. Vendo la pomada, la chuchuguaza. La uña de gato. Vendo todo lo que es cremas. Toda la vida he vendido en las calles. He vendido mis productos.... Y no tengo una pensión de nadie. Nadie me ha ayudado, solo lo que Dios me regala. La gente todavía me compra. Me voy a callejear y me hago $20 mil o $30 mil por los barrios. Lo que Dios me alumbre. Y Con eso me vengo contento para mi casa. Grito, sin parlantes y sin nada, con mi misma boca, que Dios me tiene alentado...” aclara Marco Antonio Orduz.

Voces quedan muchas en el pasado. Algunas se resisten a morir en la actualidad. Todos tenemos una, por ejemplo:

- ¡Peto!, ¡Peto!, ¡Peto!

- Lavanderíaaaa La Químicaaaa...

- ¡Vanguardiaaaa! Lleve su ¡Vanguardiaaaa!

Para muchos estas voces quedaron inmóviles. Pegadas a los bordes de las calles de sus barrios. Algunas los despertaban, otras les levantaban el apetito. Voces compartidas con la muchachada de la cuadra. Estos sonidos tienen el poder de despertar a una Bucaramanga antigua, que tiene en naftalina uno de sus mayores tesoros. Ese fantástico vozarrón que lame los rieles de la memoria y que se recuerda tan alto, que sería capaz hoy de chamuscarle los talones a Dios.