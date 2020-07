¿Cuánto tardará en llegar la vacuna del COVID-19 a Santander?

Este lunes, se reveló que la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la universidad británica de Oxford parece “segura” y “entrena” el sistema inmunológico.

Ante esta noticia, las expectativas por tener pronto una vacuna que acabe con la pandemia que el mundo ha afrontado durante 2020, crecieron.

Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo énfasis en que la gente no empezará a ser vacunada antes “de la primera parte de 2021”.

Aunque el desarrollo de una vacuna toma años, como la del ébola o el zika, los científicos esperan lograr la del coronavirus en cuestión de meses y estiman que probablemente estará disponible para mediados del próximo año.

Desde ya se plantean diferentes escenarios en donde la vacuna es una realidad. ¿Cómo sería el proceso de vacunación en Santander?

Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente del complejo Médico Fundación Cardiovascular de Colombia - Hospital Internacional de Colombia, HIC, manifestó que una vez la vacuna sea aprobada por las autoridades mundiales, en el mejor de los casos podría estar lista a final de este año o a principio del 2021.

“El tema regulatorio se va a demorar por lo menos un par de meses. Al parecer la vacuna que es desarrollada con la universidad de Oxford es la que va más adelantada, al igual que una vacuna china. Una vez aprobada vendrá el tema de la distribución”, mencionó.

El mundo tiene casi ocho mil millones de personas. De esta cifra muchas tendrán dificultad para conseguirla, pues vendrá una carrera de las grandes potencias para conseguirla.

Mario Castillo, anestesiólogo e intensivista de la Fundación Cardiovascular y el HIC, explicó que los avances no implican que la vacuna esté lista.

“Tener una vacuna contra un virus de esta magnitud es muy difícil. Hay enfermedades virales que aún no la tienen, es un proceso que aún se demora”.

Agregó, además, que “las grandes potencias han invertido muchos recursos para el desarrollo de la vacuna, asegurando las dosis para su población, por tanto nosotros estamos en una lista de espera”. Así las cosas, la vacuna podría llegar a Colombia a mitad de 2021 o en el segundo semestre.

“Siendo muy optimistas la vacuna podría llegar a Santander en el primer bimestre de 2021, sin embargo aún está en fase de desarrollo, es algo impredecible”, afirmó Castillo Mantilla.

Sobre la forma en la que debería administrarse la posible vacuna, los dos médicos concuerdan en que se debe priorizar a la población de riesgo como los adultos mayores y personas con comorbilidades.

“Los extremos de la vida son poblaciones de riesgo alto. Colombia tiene muchos adultos mayores y una población con muchas comorbilidades. Hay prevalencia de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica y obesidad, que aumenta el riesgo de complicaciones por coronavirus”, expresó el médico anestesiólogo e intensivista.

“La vacuna no la vamos a tener ni en 6 meses. Estamos aún en el ascenso a lo que ahora han denominado meseta y no pico, por ello si no nos cuidamos va a haber más contagios, más muertes y colapso hospitalario, que es lo que hemos tratado de evitar”, afirmó el presidente del HIC.

Ante este escenario, la única vacuna disponible por el momento seguirá siendo el autocuidado, lavado de manos constante, uso de tapabocas, y el distanciamiento.

“Después de la vacuna el COVID-19 no se va a ir. Cada año seguramente tendremos un coronavirus que haya mutado, convirtiéndola en una enfermedad endémica, es decir que se repetirá con frecuencia. El coronavirus nos cambió la costumbres culturales, ahora debemos adaptarnos a esta nueva normalidad”, finalizó.