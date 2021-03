Un grave impacto negativo generan las demoras del Inpec en el traslado de capturados en Bucaramanga y su área. Los retrasos son tan significativos, que hay varios ciudadanos que fueron condenados desde hace un año y que aún permanecen en las estaciones de policía de la conurbación a la espera de ser conducidos a la cárcel.

El caos es total en los ocho lugares de retención transitoria que tiene la Policía en el área metropolitana. Hay condiciones inhumanas para los privados de la libertad. Y debido a la falta de infraestructura, de paso se ocasionan riesgos para la comunidad por posibles casos de fuga, que incluso ya se han registrado.

Tras visitas de inspección que se realizaron en la presente semana, desde la Personería de Bucaramanga se denunció y se advirtieron las “condiciones indignas y de hacinamiento” que existen en las estaciones locales de policía.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en estos momentos hay 680 personas distribuidas entre los ocho sitios de retención transitoria del área, los cuales fueron construidos y adecuados para custodiar a 87 ciudadanos.

Tanto Personería como Policía señalan que este caos en las estaciones se debe a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no ha cumplido sentencias judiciales que ordenan el traslado de capturados a centros penitenciarios.

Huelgas de hambre, conatos de motines y hasta intentos de suicidio han hecho parte de las manifestaciones realizadas por quienes se encuentran en dichos lugares de retención, como protesta para solicitar condiciones dignas en la privación de su libertad.

“Tramitamos un incidente de desacato”

De acuerdo con lo informado desde el Ministerio Público, ante las negativas del Inpec para descongestionar las estaciones de policía, se determinó interponer una nueva acción judicial, denunciando el desacato por parte del instituto penitenciario.

Daniel Arenas Gamboa, personero de Bucaramanga, denunció que “la Policía no tiene la obligación ni la facultad, ni tampoco los medios necesarios para mantener a toda esta población en las estaciones. Estos capturados deben ser recluidos por parte del Inpec, que tiene la infraestructura y la obligación legal de asumir esta responsabilidad...

“La Personería Municipal interpuso una acción de tutela que se falló a favor de nosotros y que le ordenó al Inpec la obligación de recibir a todas las personas condenadas y sindicadas que se encuentran en los lugares de reclusión transitoria de la policía. No entendemos por qué aún no lo ha hecho el Inpec. Por lo tanto, ya tramitamos el incidente de desacato. El juzgado aún no ha respondido”, agregó el funcionario.

Distribución de alimentos descompuestos, serios problemas de salubridad por falta de baterías sanitarias, y espacios que fueron diseñados para 15 personas y que actualmente albergan a más de 100 capturados, fueron algunas de las irregularidades evidenciadas por la Personería de Bucaramanga.

Arenas Gamboa fue enfático al señalar que se trata de “una problemática a la cual el Gobierno Nacional debe dar una solución inmediata, esta situación no da más espera. Las condiciones humanas de los reclusos no son nada fáciles. Estas condiciones son las que originan revueltas o protestas en las estaciones”.