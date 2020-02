Aunque desde el mismo miércoles de la avalancha la Alcaldía de Piedecuesta inició la recolección de ayudas y la gestión para la creación de un albergue temporal para aquellos que perdieron sus casas, tales labores fueron suspendidas a las pocas horas por cuestión de protocolos del orden nacional, según lo informado.

“Por directriz del PMU (Puesto de Mando Unificado), que sesiona con representantes de la Ungrd, voceros de la Gobernación de Santander, Ejército, Policía, Gabinete de Piedecuesta y demás organismos, quedó suspendida la donación para damnificados por la emergencia invernal. Agradecemos a todos su solidaridad”, publicó en su cuenta oficial de Twitter la Alcaldía de Piedecuesta.

Damnificados están a la espera

Una de las familias damnificadas, que hasta en la tarde de ayer aún esperaba ayuda, corresponde a los Jurado. Dos viviendas que tenían en la vereda Caneyes fueron destruidas por la avenida torrencial registrada en suelo piedecuestano. (Ver historia en recuadro)

“Hasta ahora, solo nos ha traído agua potable el Municipio; no nos han dado ninguna otra ayuda. No han venido a hacer ningún censo. No me he movido de la casa por estar esperando a que pasen. Los que también han venido son los de la Electrificadora, porque varios vecinos del sector están sin luz”, le contó Rodolfo Jurado a Vanguardia.