Denuncian a peatones que simulan accidentes de tránsito en Bucaramanga

Los estafadores estarían actuando en vías principales de la ciudad como la carrera 27 y las calles 52, 53 y 56.

El caso más reciente se registró en el semáforo de la calle 56 con carrera 28 de Bucaramanga cuando un conductor de servicio particular se detuvo ante la señal de la luz roja del semáforo y “en un momento bajé la mirada para acomodar un maletín que llevaba a mi lado. De repente, los ocupantes de un bus me dijeron que no moviera el carro, que había una persona acostada en la parte delantera del auto”.

El hombre afirmó que “cuando me bajé a verificar vi a una persona acostada allí y diciendo que le dolía mucho la pierna, que yo lo había atropellado. Me asusté mucho y le pregunté si estaba bien pero los ocupantes del bus comenzaron a gritar que no le creyera que él estaba fingiendo que había sido atropellado”.

Lea también: 46% de los accidentes viales en Bucaramanga es por exceso de velocidad.

Al ver que se trataba de una simulación, el conductor se subió al vehículo y continuó su marcha. El presunto atropellado huyó del sitio.

Por su parte, otra conductora, esta vez de motocicleta, denunció que “la semana pasada me dirigía por la calle 53 entre carreras 26 y 27, vi que el semáforo cambió a amarillo y frené para detenerme. En un instante, un hombre que estaba parado en la intersección semafórica se tiró a la vía con dirección hacia mi moto. Como pude lo esquivé. Claramente él estaba buscando que yo lo tocara con mi vehículo”.

A su turno, el líder de la Veeduría Ciudadana Poder Motero, José Velásquez, aseguró que “hace cerca de dos meses, bajando por la calle 52 entre carreras 35 y 34, un sujeto se le lanzó a un vehículo y simuló el accidente. De inmediato llamé a los policías de la reacción bancaria y el hombre tomó la decisión de salir corriendo hacia la carrera 33”.

Velásquez Pereira expresó que “son reiteradas las denuncias que nos llegan por estos mismos casos. Los ciudadanos dicen que se trata de personas que se camuflan como vendedores ambulantes y aprovechan las ‘horas pico’ aprovechando la congestión para hacer de las suyas”.

Dirección de Tránsito de Bucaramanga tomará medidas