La mujer se acercó el 13 de abril a retirar la ayuda que se le había consignado para la subsistencia en medio de la pandemia, pero se llevó una sorpresa amarga.

“Recibí un mensaje de texto que decía que fuera al banco para retirar la plata. Yo tengo cuenta con el Banco Agrario e igualmente un préstamo con ellos. Mi cuenta la abrí en Tamalameque, Cesar, ya que yo soy de allá”, afirma Liliana.

La asesora que atendió a Ospino García en el banco, le indicó que no podía hacer nada y que debía acercarse a Tamalameque para hacer el retiro. Algo que a Liliana le resultó ilógico, ya que en medio de la cuarentena no es posible salir de la ciudad.

“No me prestaron mucha atención. La niña que me atendió no me dejó ni terminar y me dijo que yo tenía que irme al Cesar. Acudí a otra persona y le comenté que me habían consignado a la cuenta que tenía. Ella revisó con mi cédula y me dijo que no tenía ningunos fondos", sostiene la mujer.

La entidad bancaria retuvo sus ingresos para usarlos como abono a la cuota del préstamo que Liliana debía pagar este mes. Según ella, la única ayuda que le brindaron fue la opción de pedir prórroga para el resto del monto de la deuda. Sin embargo, nuevamente le comentaron que para hacer la solicitud de este beneficio, debía comunicarse con la sede del Banco Agrario en Tamalameque, ya que en la ciudad no podían ayudarla en nada.

“Llamé al pueblo y hablé con la gerente de la sede. Ella, riéndose me dijo ‘tú no eres la única, a todos les han quitado del ingreso solidario porque tienen deudas con el banco, toda consignación que llegue a la cuenta de ahorros la abonan a la cuota’. Además, me dijo que si en el número donde debía solicitar la prórroga no me contestaban o no me daban aceptación a la solicitud, debía pagar el resto de la deuda en 14 días”, comenta Liliana Ospino.

Así pues, la mujer no solo habría perdido los $160.000 de ayuda que le brindó el gobierno, sino que deberá pagar $312.000 en los próximos días, para completar el monto que le solicita el Banco Agrario.

“No entiendo cómo se atreve el Banco Agrario a quitarme el dinero que viene desde la Presidencia de la República, yo necesito eso para subsistir en esta crisis. Yo soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos, dos de ellos menores de edad. Esa era la única ayuda que iba a recibir y me la quitaron. La verdad me preocupa porque eso lo tenía dispuesto para poder mercar ya que en el momento no tengo plata y no he podido trabajar”.

Liliana agrega que no es a la única que le ha sucedido esto. Según ella, a una de sus vecinas en el barrio Milagro de Dios de Bucaramanga, le pasó lo mismo con los fondos consignados en Bancolombia.

“A mi vecina también le quitaron la ayuda para pagar la deuda que tiene. No entendemos qué está pasando con los bancos. Estamos buscando que nos presten atención y poder poner la queja”, concluye Liliana.