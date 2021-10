El hecho ocurrió en inmediaciones del sector de La Salle, cuando alguien arrojó un objeto contundente contra el panorámico de la grúa, que ya se movilizaba cargada con motocicletas de infractores rumbo a los patios de la entidad.

Al respecto, el subdirector Técnico de Tránsito, Iván Rodríguez Durán, señaló que la piedra que arrojaron partió vidrio, que aunque no se desmoronó por completo será necesario cambiarlo por completo. Por fortuna, no se reportaron heridos en este caso.

Lea también: Video: Alférez fue agredido con casco, patadas y puños en el centro de Bucaramanga.

El funcionario lamentó que no se haya podido identificar al agresor. "Estos nos juega en contra porque no se pudo individualizar. No puede convertirse en algo normal. Se debe evitar que esto pase porque nos afecta operativamente muchísimo".

Este tipo de situaciones han sido recurrentes en Bucaramanga, Tránsito pidió solidaridad para que se rechacen estos ataques y las autoridades actúen para sancionar a los agresores.

Ante esta situación, Rodríguez hizo un llamado a los ciudadanos valorar las labores de la Dirección de Tránsito. "El control vial es un ejercicio que le aporta a la seguridad y movilidad de la ciudad. Cada vez que se agreden los elementos de la institución en realidad se está disminuyendo la capacidad operativa para responder a las necesidades que hay en la ciudad. Se debe respetar la institucionalidad y las autoridades, que son bienes de todos".

Lea también: Agreden vehículo donde se movilizaba la Directora de Tránsito de Bucaramanga.

Ataques recientes contra la Dirección de Tránsito

En lo corrido de octubre, se han reportado dos graves agresiones contra funcionarios de Tránsito. El más reciente ocurrió el pasado martes 19 de octubre, cuando se lanzó una piedra al vehículo donde se movilizaba la directora Andrea Juliana Méndez. La mujer ha denunciado amenazas tras intensificar los operativos de control al transporte informal.

Entre tanto, el pasado 13 de octubre en video quedó registrado cómo un alférez fue agredido con casco, patadas y puños en el Centro de la ciudad. La golpiza habría sido propinada por dos hombres que manifestaban ser los conductores de una moto que acababan de inmovilizar.