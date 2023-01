Denuncian que a aseadoras del Hospital del Norte en Bucaramanga les quedaron debiendo el sueldo

Se trata de 46 mujeres cabeza de familia que trabajaron con la empresa CyC Superservicios y denuncian que la empresa finalizó el contrato, se fue y les quedó debiendo varios meses de salario.

Una de las afectadas narró que “la empresa en mención, el año pasado ganó la licitación del contrato para la limpieza del Hospital del Norte y los Centros de Salud, la cual estuvo desde agosto hasta diciembre de 2022”.

La mujer dijo que cuando CyC terminó el contrato “se retiró y no le pagó a los empleados el salario de noviembre, no pagó liquidación, no pagó prima, no pone la cara y el Hospital del Norte no se hace responsable por nada y tampoco da respuesta”.

La integrante del servicio de limpieza advirtió que “a la fecha no nos han dicho si nos van a pagar o no. La mayoría somos madres cabeza de familia que trabajamos 12 horas diarias. Hay un hermetismo total de parte de esa empresa y nos dicen que no tienen una fecha de pago”.