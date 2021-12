Conductores de vehículos particulares denuncian que personas en motocicleta aprovechan la soledad y oscuridad de la vía al Aeropuerto Palonegro, después del peaje, para cometer actos delincuenciales. Les exigen a las autoridades que se tomen medidas.

Gonzalo, quien solo prefirió identificarse así, denunció que el pasado martes sobre las 9:00 de la noche se dirigía hacia la terminal aérea a buscar a un familiar, cuando se le aparecieron seis hombres en tres motocicletas. Uno de ellos lo amenazó; sin embargo, la situación fue tan confusa que nunca logró determinar realmente cuál era el objetivo de los sujetos.

“Una moto me alcanzó y el parrillero empezó a reclamarme porque lo había cerrado. Yo nunca pasé a ninguna moto, así que me confundí y le dije que estaba equivocado, cuando yo le contesto eso me saca un cuchillo y a hacerme lances. De un momento a otro aparecieron dos motos más y se adelantaron y me hacían frenar. Cuando yo veo que ese hombre se da cuenta que no tengo la intención de frenar, esconde el cuchillo y saca un arma (de fuego). Yo lo hago caer de la moto, cuando los de las otras dos motos se dan cuenta de eso, se devuelven”, relató.

Gonzalo asegura que se llenó de temor, pero nunca denunció ante ninguna autoridad lo que había pasado. “Yo creo que me iban a robar el carro. Nunca supe de dónde salieron, pero ya esta historia se la había escuchado el domingo a un amigo. No es cuento, me tocó a mí. Me dio susto porque qué tal le pasara algo grave a esos que se cayeron, pero era eso o mi vida. Yo subí al aeropuerto y me hice al lado de la Policía un buen rato, luego me paré en el peaje, pero no denuncié porque como no pasó nada eso es perder el tiempo”.

Lea también: Más de 98 mil personas en Santander tienen refuerzo contra el COVID-19

Vanguardia conoció la historia de otras tres personas, con relatos similares. Los hechos ocurren en horas nocturnas.

“A mí me alcanzaron a robar el celular. Eso fue hace una semana. Yo iba hablando. Uno se me hizo adelante para hacerme frenar. Ellos se esconden en el monte. A mí me sacaron un cuchillo. Uno se siente impotente porque con esa soledad y oscuridad no se puede hacer nada. Tampoco denuncié porque uno no identifica a esas personas, pero sí es necesario que se preste atención a la zona” , dijo otra de las víctimas.

En la última encuesta de Pulso Social, realizada por el Dane, se reveló que en el trimestre agosto-octubre de 2021, el 37,1% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en Bucaramanga y su área metropolitana afirmaron sentirse inseguros o muy inseguros caminando su barrio de noche.

Para las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, el porcentaje fue de 54,8%. Esto es una diferencia de -17,7 puntos porcentuales entre Bucaramanga y el total de las 23 principales ciudades.