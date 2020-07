Denuncian que se están organizando eventos sociales y hasta piñatas en pleno toque de queda

ayer le llegó a Juan, un niño de ocho años, la insólita invitación a un picnic de cumpleaños que, según lo programado, tendrá lugar este fin de semana en una finca a las afueras de Bucaramanga. La idea es celebrar los nueve años con los compañeritos de estudio, a los que no puede ver, pues están en clases virtuales. Los padres de todos los niños, por supuesto, también están invitados.

La sorpresa fue mayúscula para los papás de Juan, quienes no han podido siquiera reabrir su negocio de comidas por la ‘cuarentena’.

Según el último reporte oficial de la Secretaría de Salud Departamental, hay 97 menores contagiados de COVID-19 en nuestro Departamento.

Además, este fin de semana rige el toque de queda y se supone que más allá de la restricción, la medida aspira a que las personas se queden en casa y eviten el contacto social y las aglomeraciones, como mecanismo de cuidado ante el alto riesgo de contagio del coronavirus.

“Este fin de semana los niños no deben salir de sus casas, ni siquiera tienen la posibilidad de participar en eventos sociales, dadas las condiciones del toque de queda que se cumple de manera rigurosa”, advirtió el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.

Se supone que si se cerraron las escuelas, es de manera precisa para tener estrictas medidas de contención del virus y, por lo tanto, ningún picnic, ni otras fiestas están autorizadas, dijo el Mandatario.

Lo más grave es que este no es un caso único. En apartamentos, conjuntos residenciales, casaquintas, tiendas y hostales se vienen registrando actividades y fiestas clandestinas, en toda el área metropolitana, en las que no sólo no se guarda una distancia prudente entre las personas, sino que además se cometen excesos.

De acuerdo con el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, Brigadier General Luis Ernesto García Hernández, “se han reportado, en menos de dos semanas, 20 denuncias que dan cuenta de estos eventos sociales ilícitos”.

Se trata de reuniones familiares donde no se cumplen los protocolos de bioseguridad.

También han ocurrido hechos que son considerados por las autoridades “un delito”, que pueden ser sancionados con cárcel, pues se expone a la comunidad a un posible contagio. De hecho, la Gobernación investiga otros casos de posibles fiestas y actividades clandestinas en las cuales se está violando flagrantemente la ‘cuarentena’. El caso más reciente se presentó el sábado pasado, cuando se realizaron varios operativos implementados por la Mebuc para garantizar el cumplimiento de la medida. En los controles se intervinieron al menos dos fiestas y dos residencias: 30 personas fueron multadas.

De acuerdo con el Comandante de la Mebuc, “se identificaron dos puntos, uno en el sur y otro en El Centro de la ciudad. Era gente participando en actividades de esparcimiento social en apartamentos o clubes sociales. Estos certámenes están proscritos por las limitaciones del Gobierno Nacional”.

El Comandante de la Mebuc advirtió que se tomarán drásticas medidas, para frenar este tipo de imprudencias.