Varios abogados, a título personal, y ciudadanos habrían radicado quejas por el presunto funcionamiento irregular de casinos en zonas residenciales o prohibidas, según el POT, para la instalación de este tipo de establecimientos.

Al respecto, la abogada Laura Rico, manifestó que “el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 reglamentó qué establecimientos pueden funcionar en determinados sectores y cuáles no. Dentro de esos hubo unos que se vieron afectados, teniendo en cuenta que su actividad comercial debía dejar de ejercerse a partir de esa fecha, a menos de que cumplieran unos requisitos especiales como tener unos planos aprobados y unas licencias aprobadas en la fecha de inicio de la vigencia del POT”.

Lea también: ¿Cuántos bumangueses han accedido a la rebaja en el pasaje de Metrolínea?

La abogada denunció que “hemos evidenciado que dos establecimientos comerciales del Centro de Bucaramanga, dedicados a juegos y azar que no cuentan con los requisitos como lo son licencias, ni previa, ni actual tramitadas ante las curadurías. Sin embargo, la Alcaldía de Bucaramanga, pese a que se ha denunciado esta situación, ha permitido que continúen su funcionamiento”.

Rico Viviescas argumentó que “a través de la Secretaría de Planeación insisten que con el sólo plano aprobado estos negocios cumplen con el requisito impuesto por el POT. Sin embargo, y ellos deberían saberlo, que un plano no suple una licencia, teniendo en cuenta que son documentos diferentes y se deben adelantar ante autoridades diferentes. El artículo 336 habla taxativamente del requisito de tener licencia aprobada, documento el cual, la Administración Municipal ha contestado que dichos establecimientos no la tienen, razón por la que no se explica cómo continúan funcionando”.

Según la denuncia, “esta situación afecta directamente el derecho a la igualdad de las personas que ejercen esta misma actividad comercial y que tuvieron, en su momento, cerrar las puertas de sus negocios y ubicarse en otros sectores donde si les sea permitido. Las denuncias se vienen presentando desde hace varios años sin que a la fecha exista un pronunciamiento con fundamento legal para permitir el ejercicio de la actividad en los sectores señalados”.

Le puede interesar: En Bucaramanga, nace red de vigilancia para frenar asaltos al comercio

Alcalde se pronunció

Al conocer las denuncias, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, expresó que “en esta Alcaldía no se protegen intereses de particulares. Se están estableciendo reglamentos y normativas de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos”.

Cárdenas Rey enfatizó en que “las denuncias son bienvenidas y vamos a estarle haciendo seguimiento porque ese tipo de cosas no las vamos a permitir y si hay funcionarios que están actuando con mala intención, con dolo, para favorecer particulares, seguramente tomaremos medidas al respecto, garantizando el debido proceso”.