“Evidenciamos que se estaba realizando el replanteo de una vía, es decir, la adecuación de una vía existente. Observamos que el material de los cortes realizados se dispuso al costado de esta intervención. También se realizó retiro de cobertura vegetal, como helechos, arbustos y pasto. No hubo afectaciones en especies forestales ni en árboles de gran porte. Tampoco observamos afectaciones en fuentes hídricas”, agregó el funcionario.

En medio de una montaña tupida de árboles y vegetación, en donde no existen construcciones ni viviendas informales, en estos momentos se registra un gran daño ambiental a raíz de presuntas obras ilegales con las que se pretende adecuar, al parecer, una vía.

De acuerdo con lo precisado por dicha autoridad ambiental, el predio en cuestión tiene “zonificación ambiental de restauración ecológica, sin embargo no tiene limitantes ambientales”.

¿Esta obra cuenta con los permisos requeridos? Le preguntamos al Coordinador del Grupo GEA y respondió que “no. No nos aportaron ningún tipo de documentación. Había maquinaria en el sitio, pero no estaba generando intervenciones. Lo que les dijimos (a los responsables de la obra) es que no pueden continuar con la apertura de esta vía, hasta que existan los documentos por parte del Municipio.

“Ahora vamos a remitir una comunicación a la Administración Municipal, para que ellos verifiquen la legalidad de estas actividades y se tomen las acciones correspondientes. Igualmente vamos a realizar un requerimiento al responsable de los trabajos para que retire el material extraído”, precisó Barajas Díaz.

¿Qué dice el Municipio?

Frente a esta denuncia, la Subsecretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, respondió a Vanguardia que “hasta el momento no hemos recibido informe de la CDMB.

“Como autoridad ambiental, la CDMB debe iniciar la imposición de sanciones y de medidas preventivas si ya comprobaron que la obra no tiene documentación ni permisos. Si la autoridad ambiental evidencia que se hace una apertura irregular en una montaña debe actuar inmediatamente y garantizar que cesen las actividades, de una vez se debe imponer una medida preventiva”, agregó dicho ente municipal.

Dato: 200 metros de longitud, aproximadamente, tienen las intervenciones que se denunciaron en zona natural aledaña a El Pablón.