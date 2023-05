Descubriendo los sabores del buen café en Bucaramanga

“La diversidad en el rango de sabores de los cafés de Colombia es gigante”, estas palabras son de Geoff Watts, uno de los catadores internacionales de café que tuvo la difícil labor de elegir la mejor taza, en el marco del Concurso realizado en la Feria del Café del Nororiente de Colombia.

Durante varios días, Watts y un grupo de catadores se dedicaron a probar los cafés cultivados en las diferentes fincas de municipios como Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Tolima y Santander.

“Como catador es un privilegio tener esta oportunidad y no hay mejor manera de pasar una mañana que catar cafés de este tipo de calidad y diversidad, es mi primera vez en Santander, pero he estado varias veces en otros concursos y puedo decir que los cafés de esta región tienen sabores que nunca he encontrado en otra parte del país”.

De esta manera describe Watts el café del departamento, teniendo en cuenta que entre los finalistas figuraba el grano de tres fincas (siendo una taza de café de Curití la ganadora).

“Estar en Bucaramanga con mis compañeros es una celebración del poder del café para juntar gente, para inspirar. Y no solo como catador, sino como comprador y como consumidor, tengo bastante respeto para la calidad que un café puede llevar”.

Sobre los cafés que tuvieron la oportunidad de catar durante la semana para elegir la mejor taza, el experto aseguró que encontró algunos de los mejores cafés producidos no solo en Santander, sino a nivel nacional y que se cultivaron el año pasado.

Watts recuerda que lleva muchos años en la labor de catador y los sabores encontrados en los cafés son muy variados. Además, el rango es muy grande y se pueden encontrar, por ejemplo, cafés con sabores a frutas como durazno, melocotón, mientras que otros cafés pueden tener sabor a frutos rojos, otros tienen sabores a jazmín, rosas o miel, unos son súper dulces y otros amargos.

Lea también: Café santandereano se destaca por su calidad en feria que se realiza en Neomundo

También se encuentran cafés con diferentes cuerpos, es decir, otros son pesados en la boca y otros muy frágiles, entonces, dice Watts, “hay muchas cosas sobre el café que las personas no entienden porque el café es un universo de sabores y sensaciones”.

Sabores de la tierra

Este reconocido catador estadounidense explica que los sabores del café vienen de la tierra y son consecuencia de muchas variables como el tipo de café, los genes, la manera en que un productor está manejando sus plantas y la tierra, la calidad del suelo, el clima, la geografía, la altura. “Todos esos factores hacen que se impacte el sabor de un café y es una cosa que tiene bastante valor”, explicó Watts.

El experto reconoce que Colombia tiene muchas ventajas en comparación con otros países porque tiene mucha diversidad en la geografía: “Considero que el país está en un muy bueno momento porque hay productores que están invirtiendo en experimentos, están sembrando diferentes tipos de café, están tratando en producir no solo café sino sabor y eso hace la diferencia”.

Según Watts, Colombia siempre ha tenido muy buen café porque en los años anteriores los criollos tenían sabores disfrutables, pero en la época de los 80 muchos cultivadores no cultivaban tanto porque los precios no fueron buenos en el mercado internacional.