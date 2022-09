Este proyecto, liderado por la Cámara de Comercio, en alianza con entidades públicas y privadas del orden local y nacional, pretende acercar al transeúnte, al bumangués y en general a los turistas no solo al arte, sino también el patrimonio y a la memoria de la Ciudad Bonita.

Son 16 salas disponibles para recorrer en esta nueva edición, que se da gracias a los apoyos de la Electrificadora de Santander, el Instituto Municipal de Cultura, el Banco de la República, la Universidad Industrial de Santander, la Casa del Libro Total, el Centro Cultural del Oriente, el Centro Colombo Americano de Bucaramanga, la Fundación Teatro Santander, el Museo de Arte Moderno, la Casa El Solar, la Casa Custodio García Rovira, el Club del Comercio, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Alianza Francesa de Bucaramanga, la Casa Luis Perú de la Croix y la Corporación El Cartel.

El circuito integra muestras artísticas y culturales en pro de la reactivación de la ciudad y, en especial, de la identificación de una propuesta de turismo patrimonial y cultural que fortalece alternativas para propios y visitantes.

Si quiere conocer la agenda completa, consulte en www.salasabiertas.com Allí se enterará de una programación que podrá disfrutar de miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; el sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y el domingo de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.