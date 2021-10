Día sin IVA: No exigirán carné de vacunación en el área

Hoy se celebra la primera de las tres jornadas del Día sin IVA en el país. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos del territorio metropolitano, la actividad estará acompañada de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quienes serán los encargados de desplegar planes de registro, control y verificación de antecedentes en los sectores de mayor afluencia.

Si bien el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, anunció que los establecimientos comerciales podrán funcionar las 24 horas y, además, se les ha recomendado solicitar el carné de vacunación, Fenalco Santander confirmó que esto último no será requisito para ingresar a los diferentes locales comerciales durante la presente jornada, de manera que la exigencia del documento no se vea como una restricción para salir a comprar.

Alejandro Almeyda, director Ejecutivo de Fenalco Santander, sostuvo que, como mecanismo seguro para la prevención del contagio, se está haciendo un llamado a todos los santandereanos a que utilicen las plataformas digitales, se estima que más del 80% de los comercios formales en la región ya las tienen. De esta manera se evitarán aglomeraciones innecesarias.

De lo contrario, la invitación es a que “se utilice el tapabocas, se mantenga el distanciamiento social, se haga lavado de manos frecuente, no salgan de las casas si tienen algún síntoma. El virus sigue, debemos salir a comprar con responsabilidad, auto cuidado y aprovechar este descuento”.

De acuerdo con Almeyda, muchos establecimientos empezarán a atender desde las 6:00 a.m. y otros extenderán su prestación de servicio hasta la medianoche.

“En estos tres días sin IVA se espera vender cerca de $18 billones en el país, de esos, entre $7 billones y $8 billones le corresponden a Santander. Es una cifra demasiado importante para la reactivación de más de 85 mil comercios que se esperan se vean beneficiados con esos días sin IVA”, subrayó el director ejecutivo.

Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, por su parte, manifestó que se tendrá la ‘Caravana por la vida’ acompañando a todo el equipo de protección al consumidor, Secretaría de Salud y gestores de convivencia para garantizar el orden y el cumplimiento de todas las disposiciones.

“Estamos a favor de la reactivación y pedimos a las personas que respeten filas y protocolos. El llamado es a que salgamos a hacer compras con tiempo, calma y evitar aglomeraciones”, aseveró la funcionaria.

Con respecto a la solicitud que se había realizado días atrás de levantar el Pico y Placa para esta jornada, Franco aclaró que no se tomó ninguna medida al respecto, por lo que la restricción está vigente. Hoy no se pueden movilizar los vehículos, entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m., cuyo último dígito de la placa termine en 7 y 8.

Martha Moreno Rincón, gerente de Cacique el Centro Comercial, comunicó que no se le exigirá carné de vacunación a sus clientes. No obstante, se mantendrán las medidas ordenadas a través de la resolución 777 de 2021.

“No vamos a exigir carné de vacunación, la mayoría de nuestras tiendas tienen el 100% del personal vacunado contra el COVID-19, teniendo en cuenta que Cacique fue una de las empresas que compró las vacunas para sus empleados”, agregó.

En cuanto al horario, Moreno Rincón dijo que la puertas del centro comercial se abrirán a partir de las 6:00 a.m. y se cerrarán a las 12:00 de la noche.

El Centro Comercial Parque Caracolí, por su parte, indicó que las tiendas abrirán desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., el horario de la plazoleta de comidas será de 12:00 del día a 11:00 p.m., y en la zona social de 12:00 del día a 12:00 de la noche.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Samuel Bernal, durante su intervención expresó que además del pie de fuerza disponible, la ciberpatrulla de la Sijin estará atendiendo todos los requerimientos y brindando acompañamiento para evitar estafas o delitos informáticos.

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, recordó que los secretarios de alud tienen la posibilidad de, donde se prevean aglomeraciones, “instalar puestos de vacunación con el fin de avanzar también con el Plan Nacional de Vacunación”.

Y de acuerdo con la resolución 1687, “comerciantes y quienes administren lugares donde se puedan generar estas aglomeraciones también pueden solicitar el carné de vacunación para la entrada a dichos establecimientos”, precisó el ministro.