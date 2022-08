Máximo Calderón, coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario, Undeco, aseguró que, si el proceso no está al día, conforme a lo dispuesto por ley, no se pueden entregar los actos administrativos correspondientes. “Hemos requerido a algunas Juntas de Acción de Comunal por falta de documentos, pero si no pueden subsanar tendrían que hacer elecciones nuevamente”.

La radicación de los ‘papeles’ se debe hacer en el Centro Administrativo Municipal Especializado, CAME, o directamente en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, de lunes a viernes.

Entre esas 37 organizaciones comunales que tienen frenado el trámite, se encuentran Ciudadela Café Madrid, La Pedregosa, Cordoncillos II, Campestre Norte, El Rocío, La Pedregosa, El Prado, Cristal Bajo, vereda La Malaña Alta y vereda Santa Rita, entre otras

Calderón, por otra parte, recordó que el 28 de agosto se abrirán nuevamente las urnas para 59 Juntas de Acción Comunal, de sectores y urbanos y rurales, que solicitaron autorización para elecciones atípicas, esta sería la segunda jornada que se realiza en la capital santandereana, durante el presente año.

En la primera jornada atípica participaron 147 Juntas de Acción Comunal, pero algunas deberán repetir el proceso en estos nuevos comicios, cuyo aval se obtuvo a través de la resolución 180 del 13 de julio de 2022, firmada por Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social Municipal.

Bucaramanga tiene 271 Juntas de Acción Comunal reconocidas.