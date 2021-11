Docente de las UTS fue galardonado por crear modelo de Reanimación Cardiopulmonar

La Asociación Americana del Corazón entregará el premio Paul Dudley White 2021 al profesor y líder del Grupo de Investigación en Sistemas de Energía, Automatización y Control, Camilo Leonardo Sandoval de las Unidades Tecnológicas de Santander, por su proyecto de investigación “A simple model to describe the relationship between compression force and depth during CPR”.