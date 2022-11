Óscar Mauricio Ortiz Delgado es un docente bumangués de 46 años que ha llevado la enseñanza del inglés a otro nivel. Así lo reconoce el premio que les fue otorgado a él y a la docente Jeimi Jhojana Venegas David, de 33 años, como el mejor proyecto educativo en inglés con el uso de herramientas tecnológicas, entregado en el V Congreso Colombiano de Tesol, una iniciativa que busca exaltar las mejores experiencias de enseñanza para el dominio de esa lengua.

Óscar Mauricio y Jeimi Jhojana lideran el proyecto “Bringing the world to the classroom” (Trayendo el mundo al salón de clases) en el Colegio San José de Las Vegas, de Medellín. Esta iniciativa tiene como objetivo que los estudiantes de la institución aprendan inglés y puedan conectarse simultáneamente con científicos, profesores y estudiantes de cualquier parte del mundo para hablar sobre diferentes asuntos. “Es una oportunidad de enseñar para la vida”, reconoce Jeimi Jhojana.

En la primera parte de cada encuentro, los participantes interactúan en vivo, se presentan y van contando sus realidades y contextos, para luego elevar la discusión apuntando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030.

Allí es donde no solo ponen en práctica la conversación fluida sino también los conocimientos que tengan sobre la agenda de los temas urgentes que la Organización de Naciones Unidas, ONU, definió en 2015 y que, “como ciudadanos del mundo nos involucra a todos”, apunta Óscar Mauricio.

Para Jeimi Jhojana esta experiencia ha sido gratificante por las oportunidades para desarrollar nuevos contenidos de aprendizaje para los estudiantes. ”Pasamos de contenidos que tenían como objetivos la traducción y la gramática a experiencias auténticas de comunicación con otras culturas para descubrir cómo ayudar al mundo”, dice la docente.

Con rostros de asombro e incredulidad, así recuerdan Jeimi Jhojana y Óscar Mauricio las caras de los 30 estudiantes del quinto grado que participaron del primer encuentro del proyecto, en el año 2019. Al otro lado de la pantalla se encontraba una de las guías del parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, quien los saludaba y les iba mostrando, en vivo, las riquezas naturales del primer parque nacional de esa nación.

Luego, la lista de países con los que establecieron ‘lazos’ virtuales se fue expandiendo: Japón, India, Australia, Egipto y Taiwán, entre otros.

Sus raíces

Óscar Mauricio se define como un “alma viajera” que ha recorrido diferentes ciudades del país y del mundo. Después de algunos ires y venires, regresó a Bucaramanga, justo a sus 18 años, y empezó su formación como profesional.

Él reconoce que las ideas de sus proyectos nacieron gracias a su trabajo en la capital santandereana, lugar en el que trabajó durante 20 años en instituciones como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el colegio New Cambridge y el Instituto Caldas. “De allá (Bucaramanga) me traje la semilla y acá germinó”, puntualiza Óscar Mauricio.