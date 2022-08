$!Donarán copas para dignificar la menstruación en el área metropolitana de Bucaramanga

La última Encuesta de Pulso Social del Dane, correspondiente a datos acumulados para el trimestre abril, mayo y junio, confirmó que 36.214 mujeres en Bucaramanga y el área metropolitana no pudieron comprar los elementos necesarios para atender su periodo menstrual durante el último mes.

Entre tanto, 164.370 mujeres señalaron que no tuvieron dificultades y 34.894 más aseguraron que no tuvieron el periodo.

Esto revela, una vez más, la gran barrera de inequidad entre las personas que no pueden acceder a métodos de higiene menstrual. Muchas de ellas deben darle prioridad a la atención de otros asuntos, como la alimentación, antes de pensar en estos productos que sin duda son de primera necesidad pero infortunadamente no están a su alcance.

Una toalla higiénica en el mercado, por ejemplo, puede costar entre $500 y $2.000, pero este gasto se multiplica dependiendo de varios factores como duración del ciclo y el flujo. En promedio el gasto puede ser de 233 toallas higiénicas al año por persona. En zona rural, la situación suele ser más precaria, especialmente para las adolescentes.

Y es que más allá de buscar alternativas para suplir estas necesidades, es necesario pensar en que las personas menstruantes, que no son solo mujeres, sino también hombres trans y personas no binarias con vulva, al no tener cómo adquirir toallas higiénicas, tampones, copas o discos menstruales o ropa interior absorbente se les afectan sus actividades laborales, educativas y hasta sociales; incluso, optan por utilizar ropa vieja o trapos.

Según la Encuesta de Pulso Social, solo el 0,6% aseguraron que el mes pasado suspendieron o interrumpieron sus actividades usuales laborales, de estudio o tareas del hogar a causa de su periodo menstrual. Y un 0,1% tuvo dificultades para acceder a un baño cercano, privado y limpio para cambiar sus implementos de higiene para atender su periodo menstrual.

Con base en los implementos que más usa durante el periodo menstrual, las encuestadas respondieron toallas higiénicas en un 80,8%.