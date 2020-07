‘Ecomps’, la iniciativa ambiental de una estudiante universitaria en Bucaramanga

Energía, compost y sostenibilidad es el significado de esta iniciativa que nació de su gran afinidad con la naturaleza. “Desde pequeña crecí rodeada de plantas en mi hogar y me inculcaron el respeto hacia el medio ambiente. Además, en mi carrera he adquirido conocimientos y experiencias que me parecen que son muy importantes de transmitir”, afirmó Quintero.

Con 22 años y un profundo amor por la tierra, enseña a través de la cuenta de Instagram @ecomps.colombia, cómo construir un espacio’ bio-agradable’ desde los hogares a través de acciones como huertas en casa, compost con materiales orgánicos para realizar un abono natural y datos informativos sobre la naturaleza y su importancia en la vida del ser humano.