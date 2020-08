Ejército advierte sobre falsos tramitadores en Bucaramanga

Usuarios del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos -Seccional 55, de la Quinta Brigada del Ejército, denunciaron que han sido víctimas de personas inescrupulosas. Según las autoridades, los delincuentes han aprovechado el confinamiento para hacerse pasar como tramitadores engañando a la ciudadanía, ofreciéndoles sus servicios para el cumplimiento de los procesos de trámites de la revalidación de armas, sea en porte, tenencia o compra de munición.

Esta irregularidad inició desde marzo de 2020, por causa del aislamiento, y se ha incrementado en el trascurso de lo que va corrido del año. Los ciudadanos no han podido cumplir a cabalidad sus pagos, por lo que estos presuntos tramitadores se ofrecen a diligenciar dicha gestión por medio de mentiras. Cobran un valor de alrededor de $230.000 mil pesos, cuando en realidad este tipo de trámites no tiene costo alguno, así lo afirmó el capitán Álvaro Novoa. “Estos delincuentes asustan a las personas, diciéndoles que se les va a cobrar una sanción de un salario mínimo legal vigente, cuando a partir del 15 de marzo de 2020, por causa del estado de emergencia, a las personas no se les está aplicando la multa”.

Hay que recalcar que las personas más vulnerables por parte de estos avivatos son los mayores de 60 años en adelante. Así mismo el alto funcionario mencionó que la consignación del dinero puede hacerse a través de la cuenta del banco del cual se tiene convenio, o vía telefónica donde será notificada y enviada a su correo electrónico. Por otra parte pueden pedir su cita de manera virtual a través de la página oficial https://www.controlarmas.mil.co/seccionales-dcca.