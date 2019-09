El compositor santandereano Mateo Ojeda, ganó premio Peer Raben Music Award en Alemania

“Lo que hice fue involucrarme mucho con la película, específicamente con su protagonista, un niño campesino de 12 años quien en medio de sus anhelos y sueños de infancia, se ve envuelto en una guerra, todo para él se vuelve confuso y temeroso. Creé entonces unas texturas musicales bastantes disonantes, ambiguas, destempladas, es por eso que la música suena un poco violenta, es decir, en resumidas cuentas, la música está basada en la psicología del niño”, explicó Ojeda.

Mateo era el único latinoamericano nominado en esta categoría, en la que se disputaba el premio con compositores de Irlanda, Alemania, Escocia y Polonia. El jurado estuvo integrado por la artista de medios Tessa Knapp, la compositora Franziska Pohlmann y el compositor de películas y fundador del grupo musical CAN, Irmin Schmidt.

El festival SoundTrackCologne, que celebró este año su 16ª edición, del 28 al 31 de agosto, es el congreso líder en Europa para música y sonido en películas, juegos y medios de comunicación. De 117 cortometrajes nominados en las distintas categorías, finalmente nueve fueron los ganadores de estos reconocidos premios que recibieron además, estímulos para continuar en otros proyectos.

“Era tanto el nivel de competencia entre los nominados de mi categoría que honestamente no creía que yo fuese a ganar, los conceptos cinematográficos eran increíbles, así que me sentía muy agradecido por el simple hecho de estar nominado. Cuando el jurado empezó a dar el argumento, prácticamente describía la musicalización de Pantaleón, ahí supe que era yo el ganador y no lo podía creer”, relató el compositor.

El Peer Raben Music Award 2019 fue otorgado a Mateo Ojeda con la justificación del jurado de que su composición tenía ingenio al hacer frente a las referencias históricas y la soberanía artística. “La integración de la percusión en los sonidos de ambiente y la guitarra tocada de forma deliberada, convencieron al jurado. La música de ese cortometraje es sencilla e interesante, sirviendo así como interpretación psicológica del protagonista, un espléndido punto de vista musical”.

“Más que el premio o el dinero que recibí, lo realmente valioso fue que muchas personas, compositores, directores y productores se acercaron a mí para hablar de futuros proyectos. Tengo muy buenas ofertas laborales, eso era lo que más quería, poder seguir trabajando en lo que amo hacer. Mi primera reacción fue llamar a mis papás para darles la buena noticia y todos terminamos llorando” finaliza.