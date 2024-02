$!El ‘domiciliario de Dios’ se mueve en una Vespa amarilla por Bucaramanga

“Cuando me enteré de esta idea, me puse a buscar por todos lados una Vespa y pensé en un traje que definiera mi principal motivo: dar un mensaje” relata el humilde servidor de traje negro y amarillo.

Podemos ser héroes

Oriundo de Ocaña, criado en Pereira y enamorado de Bucaramanga, el ‘súper creyente’ le entusiasma que las personas lo sigan y también que se quieran tomar fotos junto a él.

Sin embargo, estos actos “están lejos de ser mi propósito, porque lo que quiero es que los niños se animen a ayudar. Ellos y sus familias deben tener el hábito de salir a regalar buenas acciones a los demás”.

Por eso, una nueva faceta de su misión es la visita a los colegios. En videos se observa la algarabía de los infantes por ver a un héroe tan de cerca, posar con el puño al frente y escuchar tan poderosa frase:”ustedes también pueden ser héroes”.

Producto de la solidaridad de las instituciones educativas y la comunidad de padres, las visitas suelen terminar con una generosa donación de mercados. Aunque no es obligatorio, si conmueve y ayuda a la persona sensible detrás del casco y el tapabocas, “es porque no se alcanza a ver pero muchas veces me he emocionado al ver la generosidad y amor de quienes les gusta mi obra”.

Su impactante labor ha llegado tan lejos que las familias agradecidas no solo han expresado su admiración en forma de donaciones, sino que también han compartido videos conmovedores de sus pequeños fanáticos siguiendo el ejemplo del superhéroe en las calles.

Estos vídeos muestran a niños expresando su deseo de ayudar a otros, extendiendo la cadena de bondad iniciada por el domiciliario de la generosidad.