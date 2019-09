Carmen Elsa Rueda Pereira sufre una malformación llamada Arnold-Chiari, es decir, parte de su tejido cerebral sobresale en el conducto vertebral, lo que puede favorecer el aumento de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Debido a esta condición, la paciente desarrolló siringomielia, que es un quiste que puede dañar la médula espinal.

La mujer que permanece en silla de ruedas denuncia que Medimás no le garantiza la atención que requiere, incluso le retiró el servicio de cuidador, pues en la IPS donde era atendida no se están atendiendo pacientes de esta EPS.

A través de los fallos de una acción de tutela y un incidente de desacato, en marzo pasado la justicia favoreció a la paciente que solicita un traslado de IPS donde se le garanticen los servicios médicos. “Aún no me hacen el traslado. Llevo más de cuatro meses sin pañales y sin terapias. Mis recursos no me alcanzan para pagarlos por mi propia cuenta. Necesito atención urgente”, lamenta.

Rueda Pereira señala que tampoco le han garantizado el suministro de medicamentos y el suplemento alimenticia que le recetaron por su desnutrición. “La medicina que no me puede faltar no me la entregan desde hace tres meses. El médico domiciliario viene a hacer la visita, me valora, pasa la historia y allá se estancan los procesos. Solo responden que no hay sistemas”.

De nada han servido las órdenes judiciales y las constantes quejas que la usuaria a manifestado en la EPS. “Me tienen como un yoyo, de allá para acá”.

Hace tres meses Rueda debió asistir a una cita de control con el neurocirujano que la operó, pero aún no se la autorizan. “Desde hace seis meses no me examina y cada vez veo que me enfermo más. Ni siquiera me han realizado la resonancia magnética que solicitó el especialista. El decir es que no tienen convenios”.

Tras ser consultados por este caso, un vocero de Medimás señaló que adelantan gestiones para brindarle una respuesta a la paciente.

