El brigadier general Javier Josué Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó que existen sectores con claros intereses en generar violencia en el marco de la protesta social, que cumple más de 50 días en el área metropolitana de Bucaramanga. Incluso aseguró que se investiga la hipótesis en el sentido que a muchos de los jóvenes les estarían pagando, “al día”, por cometer actos vandálicos. El oficial se refirió además a las denuncias del uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, respondió a la propuesta de eliminarlo y reestructurar a la Policía. Además, dio su versión sobre los videos donde miembros del Esmad agreden a personas. Esta es la memoria de una charla de 45 minutos. * ¿Quién da la orden para que el Esmad actúe? El Esmad, regularmente, no acompaña las manifestaciones. El Esmad es una unidad que está resguardada. En algún tiempo acompañaba las manifestaciones, pero eso se convertía en un elemento de provocación, por así decirlo. Su presencia era una disculpa de los violentos para iniciar una confrontación. En la actualidad, ni el Esmad ni los ‘Dispositivos Móviles de Intervención’, que son policías vestidos de verde y con algún tipo de protección, acompañan las marchas. Las seguimos con personal uniformado. El Esmad se ubica muy cerca de las manifestaciones y actúan en la eventualidad que haya que salvaguardar la vida de las personas y la infraestructura de la ciudad. La justicia pide acciones para evitar el uso indiscriminado de la fuerza. (Foto: Archivo / VANGUARDIA) Tribunal de Santander pide amparar las protestas pacíficas * ¿Bajo qué parámetros se ordena su actuación? Es todo un ejercicio de coordinación. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga tiene algunas funciones constitucionales en el sentido del mantenimiento del orden público y de contrarrestar el delito. Ante una situación flagrante de comisión de un delito, estamos facultados para proceder. Sin embargo, en el marco de la protesta social se conformó un ‘Puesto de Mando Unificado’, integrado por diferentes instituciones, como Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo, alcaldías, Ejército, la autoridad de tránsito, entre otras. En la eventualidad que el Esmad tenga que intervenir, se analizan todas las situaciones y se sigue un protocolo.

* ¿Cuál es el protocolo? Ante un bloqueo o vandalismo, inicialmente hay una mediación por parte de los Defensores de Derechos Humanos de Personería, Procuraduría o Alcaldía. Se les dice a los manifestantes qué ocurrirá si ellos pasan a las vías de hecho. Se les dice que el Esmad intervendrá en la medida que ocurra un desorden público. Una vez agotado este procedimiento, si los manifestantes insisten en realizar acciones de hecho, se les solicita a los delegados de los entes de control que se retiren. Una vez pasa esto, se da la orden al Esmad de intervenir por parte del ‘Puesto de Mando Unificado’ a través del Comandante de la Policía Metropolitana, quien tiene el mando directo de las unidades policías. Ellos proceden siempre bajo unos parámetros estrictos. El respeto a los Derechos Humanos, el mínimo uso de la fuerza y el uso de las armas no letales. * Los jóvenes de Bucaramanga aseguran que en la actual coyuntura de protesta social, el Esmad, cada vez que está más cerca de las marchas. Ellos lo ven como una provocación. El Esmad no es una provocación. Esta es una disculpa para ellos. Y aclaro, no estoy hablando de la marcha pacífica. En Bucaramanga, gran parte de las manifestaciones que se han presentado han sido en el marco de la Constitución. Esas marchas las acompañamos y las protegemos. Pero hay un grupo de personas, que me atrevo a decir que no tienen nada que ver con la protesta, que sistemáticamente organiza afectaciones y busca una confrontación con el Esmad. Ellos necesitan victimizarse. Ellos generan el choque (con el Esmad). Lógicamente, cuando se presenta un enfrentamiento hay efectos colaterales, tanto para ellos como para la Policía. Tenemos cerca de 80 policías heridos en Bucaramanga, algunos graves, uno que se debatió entre la vida y la muerte. Probablemente de parte de ellos hay afectaciones también. No solo ellos, muchos residentes y comerciantes también tiene que soportar el efecto de los gases lacrimógenos. Desafortunadamente no tenemos forma de evitarlo. Regularmente ellos tienen planeado el ataque al Esmad para generar el caos. La violencia no la provoca el Esmad. Cuando actuamos, es porque ya hay una necesidad de hacerlo. Hace una semana, en inmediaciones de la UIS, ellos estaban incendiando un cajero y actuamos. * Los jóvenes dicen que también tiene graves lesionados. Dónde están las denuncias de esos casos. Ellos (los manifestantes) han ido al hospital. Claro, porque salen intoxicados debido a los gases. Eso es lógico. Algunos de ellos terminan golpeados, muchas veces por ellos mismos. No descartamos que en alguna circunstancia una granada les caiga de frente. Puede ser. No lo descartamos, pero yo lo puedo llevar a usted al hospital para que vea los policías heridos. Tengo, por ejemplo, un teniente que perdió un ojo. Tengo, producto de las protestas, cerca de 80 policías heridos. De ellos, cinco tienen lesiones de gravedad. * ¿Quién está detrás de esa violencia en Bucaramanga? No creo que esta violencia se esté generando desde las instituciones de educación o la universidad. Que los estén utilizando (a los marchantes), es diferente. Que sean estudiantes buenos, no creería. Sin embargo, todo es objeto de investigación. ¿De dónde viene la influencia (de la violencia)? Cuando nosotros miramos personas que fabrican artefactos explosivos, cuando incendian el sector comercial y financiero, y generan vandalismo, la influencia puede venir de cualquier sector. Pueden llegar desde los mismos grupos armados ilegales, hasta la misma delincuencia común. La influencia viene de cualquier lado que quiera desestabilizar y generar caos en la ciudad. Estamos investigando para determinar quiénes influencian y financian la violencia. Esperamos pronto tener resultados. Tenemos conocimiento que hay jóvenes a los que se les paga diariamente por este tipo de hechos vandálicos. * ¿Quién estaría pagando? Eso es lo que estamos investigando. Pueden ser grupos guerrilleros, no se descarta. No tenemos en este momento en Bucaramanga una evidencia que así lo indique, pero es una hipótesis que nosotros podemos considerar. Pueden existir algunos (sectores) con otros intereses, diferentes a las protesta social.

* ¿De dónde vendría el dinero para estos hechos de violencia? Alguien la está financiando. Para este tipo de organización, se necesita una financiación. Eso es claro. Cuando construyen bombas molotov, cuando compran combustible, alguien tiene que estar financiando eso. * ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué tan avanzada está la investigación para determinar la identidad de esos financiadores de la violencia? ¿Cuándo la ciudadanía tendría una idea clara de esa hipótesis? Las investigaciones están avanzando. No me atrevería a dar una fecha, sería atrevido decir que en 15 o 20 días, uno o dos meses, se tenga un resultado. Contamos con informaciones de inteligencia que nos indicarían que hay personas financiando y pagando a estos desadaptados, porque no hay otra forma de llamarlos, para que destruyan la ciudad. * Pero en más de 50 días de protestas en Bucaramanga, estaríamos hablando del pago de miles de millones de pesos que estarían circulando para pagar presuntamente a estas personas por generar violencia y vandalismo. ¿Circula tanto dinero en la protesta? Si usted se pone a analizar los videos, la gente que sale a vandalizar no es el grueso de la marcha. Los que salen a enfrentarse y hacer daño, son pocos. La gran mayoría de la gente participa en la marcha y se va. De todo ese conglomerado que marcha, al final solo quedan 100, 200 o 300 personas que son los que generan este tipo de violencia. * ¿Ellos son los llamados ‘Primera Línea’? No. La ‘Primera Línea’ es una figura que han utilizado para tener una supuesta protección ante la intervención del Esmad. No me atrevería a decir que son ellos. No tengo evidencia. Lo que sí tengo evidencia es que hay unos delincuentes que están realizando este tipo de ataques a la Policía y a la infraestructura de la ciudad. * Los jóvenes que marchan piden la eliminación del Esmad. ¿Qué opinión le merece la propuesta? Esa es una idea que ellos han traído desde hace tiempo. Eso es algo incoherente, algo ilógico. ¿Cómo acabar con un equipo de personas que son los que devuelven el orden? Si con el Esmad alcanzan a cometer daños, qué pasaría donde no lo tuviéramos. * Pero se asegura que durante una semana en Bucaramanga el Esmad no salió a acompañar las marchas, y no se registraron choques o disturbios. Ese es el argumento de los jóvenes. El Esmad siempre ha salido. Nunca lo hemos dejado de sacar. Siempre está de manera preventiva. Lo que pasa es que no actúa, de no ser estrictamente necesario. Por lo mismos lados donde pasa la marcha, el Esmad está resguardado. Si no hay necesidad de actuar, no actúa.

* En el país se discute la necesidad de reformar la Policía y las actuaciones del Esmad. ¿Está a favor de esta iniciativa? Sería incoherente e ilógico estar a favor de allá o de acá. Nosotros tenemos una especialidad capacitada. Tenemos una especialidad preparada para retomar el orden público y para contrarrestar a los violentos. Nosotros estamos legalmente constituidos. La reforma (a la Policía) no está en nuestras manos, ni siquiera en nuestra opinión. * Unos 200 hombres integran el Esmad en Bucaramanga. ¿Todos están certificados en Derechos Humanos? Este es uno de los puntos que se le critica, es decir, la poca capacitación que demuestran en Derechos Humanos al contrarrestar las protestas. Todos están capacitados en Derechos Humanos. Siempre ellos quieren hacer ver al Esmad como el monstruo y el violador de los Derechos Humanos. Acá colocan en promedio 60 quejas contra el Esmad. Cuando vamos a investigar, casi que ninguna llegan a un fin. No es real lo que se denuncia. * Hasta 2015 la Fiscalía había procesado casi 40 mil casos de infracciones disciplinarias de miembros del Esmad en el país, de los cuales solo 18 resultaron en condenas ¿Qué está pasando? Son muchas las denuncias contra el Esmad, pero esa es la estrategia de estas personas. * Pero es una cifra considerable de denuncias y pocas condenas. Acá nos investigan los organismos de control. Por supuesto, algunos procesos llegan a una sanción en la parte disciplinaria y penal, pero no creería que tanta gente se equivoque, para que ante tanta denuncia sean pocos los resultados. Muchas veces la actuación del Esmad se busca para generar victimización. En Bucaramanga, después de cada marcha, llegan a la Personería, Defensoría o Procuraduría entre 15 y 20 quejas en promedio. A todas se les da respuesta, y se llega a la conclusión, en la mayoría de casos, que no hubo violación de los Derechos Humanos. * Pero lo registros en videos, en la mayoría de casos, hablan de lo contrario. Se tienen pruebas de exceso de la fuerza del Esmad. ¿Reconoce que puede existir exceso de fuerza? Por supuesto. Yo no podría decir que no sucede exceso de fuerza. Ante estos hechos están las investigaciones. Muchas veces es fácil ver de aquí para allá una agresión a un exceso de fuerza, pero nadie muestra lo que pasa de allá para acá. Nadie muestra que de allá para acá tiraron artefactos explosivos. No estoy justificando el exceso de fuerza. Ni más faltaba. Si se comprueba el exceso de fuerza y tiene que ir a la cárcel (el policía), tendrá que ir. * Los casos de exceso de fuerza, a lo largo de estos 50 días, no parecen ser la excepción sino la regla en el actuar. ¿Queda claro, con estos videos que falta más capacitación? Dos aclaraciones. El Esmad está suficientemente capacitado, como ya lo informé anteriormente. Dos, no hemos tenido denuncias por exceso de fuerza en esa magnitud, otra cosa es lo que ellos quieren hacer ver en redes sociales. La cantidad de quejas que ellos colocan y que no llegan a ningún lado, a ninguno, son muchas. Me gustaría ver las denuncias. Hay videos donde se ve la confrontación, pero ese gran exceso de la fuerza no está allí. * Los videos donde se ven al Esmad ejerciendo exceso de fuerza genera repudio de muchos sectores de la sociedad. Sí, claro. Yo los rechazo también. Por eso mismo lo investigamos. En algunas partes del país ese exceso de fuerza ya llegó a los estrados judiciales. Esos uniformados son investigados y en algunos casos se han ido de la Policía para afrontar procesos penales y disciplinarios. Esa no es la filosofía de la Policía. Son casos excepcionales. * Pero en estos casi 50 días de protestas, vuelvo y repito, pareciera que no fuera la excepción sino la regla. La gente puede creer cualquier cosa. Otra es la realidad de lo que hacemos. Nosotros no podemos actuar de acuerdo a lo que la gente crea. Ellos hacen creer muchas cosas, pero vaya usted a revisar la realidad, y no es. * Se tienen videos en Bucaramanga. Claro. Si se cuenta con videos, investigamos cada caso. Pero yo quisiera ver la cantidad de videos donde se violen los derechos humanos. Por ejemplo, hubo un caso donde una persona va caminando (en Cañaveral). Se acerca un policía y la persona se tira al piso como si le hubieran quitado la vida. Al rato se levantó, se fue y no hubo problema. Eso fue un ‘boom’ a nivel nacional porque se dijo falsamente que esa persona fue muerta por la Policía. Se mostró como un asesinato. Mentira.