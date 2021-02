DATOS DEL VIADUCTO

El 9 de abril de 2015 fue inaugurado el que se conoce como el puente atirantado más extenso y alto del país: el Viaducto de la Novena, hoy conocido como Viaducto Provincial Alejandro Galvis Ramírez. La estructura, de 550 metros de longitud, se erige sobre una altura de 132 metros. Comenzó a construirse durante la administración del alcalde Fernando Vargas Mendoza, pero fue el mandatario Luis Francisco Bohórquez quien lo entregó al servicio de la comunidad.

AGRADECIMIENTO

Alejandro Galvis Blanco, gerente de Vanguardia, recordó que su padre, Alejandro Galvis Ramírez, “creía que Vanguardia debía ser la voz de Santander. Fue así como convirtió a Vanguardia ya no solo en un periódico en el que se trataban temas de interés para la región y se alentaba el debate público, sino en un verdadero motor de transformación de Santander”.

“Mi papá estaba convencido de que a Vanguardia le correspondía promover el desarrollo y el bienestar de la región a través de la defensa de los intereses ciudadanos, la fiscalización de la corrupción y el impulso del desarrollo empresarial”.

“Así que a la causa impulsada por Alejandro Galvis Galvis, mi abuelo, se sumaba ahora la de su hijo, Alejandro Galvis Ramírez y esta causa era clara: trabajar por esta región con plena pasión, para a través del periódico impulsar su bienestar, su crecimiento económico, la generación de empleos de calidad, la demanda de transparencia de sus gobernantes y el estar siempre del lado de la comunidad”.

“Hoy mi padre no está, pero al igual que los principios de mi abuelo, Alejandro Galvis Galvis, trascendieron a su partida del mundo terrenal, las convicciones de Alejandro Galvis Ramírez siguen vivas el corazón de Vanguardia. Me consta que mi papá sentía que su causa no estaba completa y que aún tenía mucho por hacer en beneficio de esta región. Las personas desaparecen, pero sus causas y convicciones trascienden cuando se ha vivido toda una vida con un propósito”, agregó.

“Vanguardia lleva 101 años trabajando por una causa: la defensa de los principios y los ideales liberales, entendidos estos como aquellos que dignifican a los seres humanos, y el trabajo incansable y sin descanso por esta región. Sin importar qué tan difícil sea este camino, sin importar cuántas veces nos tengamos que levantar, como lo hemos hecho en más de un siglo de historia, seguiremos perseverando y siendo resilientes, para ser ese motor de transformación y de impulso a esta región, que es nuestra razón de ser”.

“Este viaducto se ha convertido en un símbolo de la ciudad, en un símbolo del crecimiento como ciudad y de nuestra proyección como región. Ese fue el propósito de la vida de mi padre, Alejandro Galvis Ramírez. Ver su nombre aquí es afianzar su convicción, que seguirá siendo nuestra convicción, y que trascenderá por siempre en todos aquellos que por una u otra razón, la vida cruzó en su camino”, puntualizó.