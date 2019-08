“La Policía por orden del Sena capturó una ambulancia en Piedecuesta cuando estaba recogiendo a un paciente, casi no dejan que el paciente fuera llevado al Hospital. Luego del traslado se llevaron la ambulancia a pesar de que hablé con ellos y les advertí que no era posible toda vez que esos son bienes inembargables”.

“La funcionaria jurídica del Sena y el gerente de la regional, están al tanto de la situación, pero hicieron caso omiso de la situación y del fallo de tutela”, agregó Peña.

Y es que según German Yesid, si bien se hace necesario algún embargo, deben hacerlo con bienes que sean embargables y no de servicio vital, “por ejemplo otros vehículos que no son para traslado de pacientes. La jurisprudencia ha sido muy clara en decir cuáles sí y cuáles no son embargables.

“Ya informamos la situación a la Procuraduría al Comando general de la Policía y el lunes vamos a iniciar un incidente de desacato en contra del Sena porque cómo es posible que nos dejan un fin de semana, con alerta amarilla, con un fallo de tutela en favor, sin ambulancias”.

PUNTO DE VISTA DEL SENA

Esta redacción se comunicó con Orlando Ariza, director regional del Sena, quien dio a conocer los motivos por los que se realizó dicho embargo.