$!“El idioma sirve para construir o para destruir”, dice Eduardo Durán Gómez

“A los académicos de la lengua se nos acostumbra a ver como a unos árbitros o jueces, y a veces hasta como policías del idioma. No; nuestra labor está concentrada en ser simplemente armonizadores de la expresión, en donde resulta indispensable velar por un proceso que no estimule el desorden, que no propugne por las formas cacofónicas de la expresión y que mantenga el ritmo para que el ejercicio de hermosear el lenguaje nos asista a todos los que lo hablamos, y en esa labor, se nos permita mantenerlo en salvaguardia y librarlo de fatales variaciones”, precisó.

Y añadió: “por otro lado, en las academias de la lengua, hacemos un trabajo más allá del estudio del ordenamiento lingüístico, y de la aplicación de los cánones gramaticales; promovemos la literatura, la poesía, el periodismo, nos asociamos a la ciencia para estimular su expresión y nos juntamos con todos aquellos que quieran hacer del idioma una herramienta creativa y estimulante para la comunicación, para la construcción de formas y espacios, y para estimular el progreso de cualquier iniciativa humana. Y desde luego, para la recreación, pues todo espacio alentado por el buen hablar o el buen escribir, se convierte en una ocasión sugerente para alentar la vida”.

“La lengua es entonces un instrumento de múltiples facetas, que el ser humano tiene a su alcance para crear o para destruir, para alegrar o para amargar; para estimular o para minimizar; para dilucidar o para opacar. Nos acompaña también en el silencio o en el bullicio, y nos lleva más allá de la existencia, cuando es posible evocar el legado que dejaron las palabras pronunciadas y los vocablos escritos, en el trasegar de la existencia”, destacó Durán Gómez.