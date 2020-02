Según Edilma Vargas, encargada de la sala de discapacidad, el objetivo de abrir estos espacios no solo es apoyar a este colectivo sino integrar a la comunidad en general: “Queremos que estos espacios sean escenarios de inclusión para todos los ciudadanos. No necesariamente deben hacer parte de la población con discapacidad, quienes quieran aprender lengua de señas o braille son bienvenidos”.

Durante la semana se realizarán talleres en diferentes horarios para personas con discapacidad auditiva y visual, para los primeros habrá talleres de lengua de señas, promoción y animación de lectura, y elaboración de materiales LSC.

Lea también: Estos son los cambios que tendrá Abrapalabra Librería.

Para las personas con discapacidad visual están el taller de braille, fomento a la lectura, y sesiones de asesoría personalizada a usuarios. También se realizará la conferencia “Abordaje a personas con discapacidad visual” que estará abierta para todo público.

Las actividades estarán distribuidas en horarios de 8:30 am a 10:30 am, de 10:30 am a 12:00m, de 1:00 pm a 3:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm. Si desea asistir a alguno de estos talleres o realizar una actividad especial con población en discapacidad puede comunicarse a la línea 6096764, extensión 120, o escribir al correo coordinacionleoimct@gmail.com.