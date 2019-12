Dicho reconocimiento se entrega todos los años con el fin de exaltar el mérito académico demostrado por los estudiantes de grado 11, quienes obtuvieron los mejores resultados en las pruebas de Estado.

Bernate Carrillo logró clasificarse entre los 50 mejores estudiantes de último grado en el ámbito nacional, ocupando el puesto 22.

“Ganar el Andrés Bello no fue algo por lo que trabajé al momento de presentar el Icfes. Sin embargo, mi meta siempre fue ser el mejor. Siempre me ha gustado la lectura y pienso que lo más importante del Icfes es leer. Uno puede no ser bueno en matemáticas, pero si sabe leer puede ir descartando preguntas y respuestas”, mencionó.

La rectora del colegio, Claudia Lucía Salazar Jaimes, destacó la personalidad del estudiante, el aporte hecho por los docentes y el apoyo de sus padres.

“En Miguel Santiago se refleja la filosofía institucional que hace su énfasis principalmente en la formación del ser humano y en formar buenas personas con grandes fortalezas a nivel académico. Estuvo con nosotros desde cuarto primaria y ha sido un gran ser humano. Ha apropiado competencias de lectura y escritura muy sólidas, que le han permitido desarrollar un pensamiento crítico”, señala.

La distinción, que el estudiante recibió junto a otros 724 bachilleres en todo el país, le da la posibilidad de acceder a un subsidio del 100% de la matrícula en instituciones de educación superior pública y un subsidio de sostenimiento que varía en función del lugar de residencia y estudio, explica en su página web el Ministerio de Educación Nacional.

Por el momento Miguel planea estudiar derecho. Sus opciones están encaminadas a buscar una beca que financie sus estudios en la Universidad Externado o Los Andes en Bogotá. No obstante, no descarta la posibilidad de estudiar en la Universidad Nacional.

“Nunca me imaginé quedar en un puesto tan alto en el ámbito nacional. Me siento bastante orgulloso de mi mismo por haber logrado esto y sobretodo agradecido con el colegio que me ha apoyado durante todos estos años y con mi familia, quienes son mi apoyo, los que me han cuidado, me han enseñado la lectura, el interés por las artes y la cultura, que fue lo me impulsó a querer ser el mejor”.

Junto a Miguel, 35 estudiantes en Santander obtuvieron la misma distinción en las categorías nacional, departamental y rural y urbana.