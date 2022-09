Cuatro meses después de su muerte, el legado de Ángela Hernández permanece indeleble.

Luego de haber sido sometida a una mastectomía, en junio de 2021 la excandidata a la Gobernación de Santander ideó una estrategia para hacerle frente a la enfermedad por medio de capacitaciones acerca del autoexamen de seno.

Con una charla de cerca de 15 minutos, cara a cara, Hernández les hablaba a las mujeres acerca de la forma correcta de realizarse la autodetección. A parte de la charla, a los asistentes se les entregaba un volante educativo y un código QR para que pudieran recordar el proceso del autoexamen de mama desde su dispositivo móvil.

Recorrió varios municipios de Santander, entre ellos algunos de los más apartados. Estuvo en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Vélez, Barbosa, Oiba, Socorro, San Gil, Cimitarra, Landázuri, Santa Helena del Opón, Simacota, El Carmen de Chucurí y San Vicente Chucurí, en otros. También visitó regiones fuera del departamento.

Una de las razones que impulsaron a esta mujer en la creación del proyecto fue la alarmante frecuencia en la presencia de síntomas de cáncer en mujeres jóvenes. En su momento, Ángela expresó que “pensaba que esto era para abuelitas, y resulta que no es así. En mi proceso de quimioterapia me encontré con niñas, adolescentes y señoras jóvenes en su mayoría”.

Con su partida, se temía que esta iniciativa acabaría. Sin embargo, el pasado jueves, primero de septiembre, en el semáforo de la carrera 27 con calle 45, su esposo, Jefferson Vega, salió con una pancarta con la foto de Ángela Hernández y cientos de volantes con información acerca de la ‘Gira Rosa’. Este fue el último lugar en el que, en 2021, Ángela entregó ese material.

Se trataba de los folletos que ella no alcanzó a entregar a las mujeres.

“Luego de que nos fuimos con mi hijo a realizar nuestro duelo a la finca, apartados de todo, hace cerca de 15 días regresamos al apartamento donde vivíamos como familia y todo estaba como lo dejó Ángela. En una lugar encontré más de 10 mil volantes impresos hace un año”, contó Vega.

El hombre dijo que no vio justo tirara a la basura lo que representó la lucha de su esposa contra esta enfermedad. Decidió encausar su dolor en la ayuda a otras mujeres, en salvar vidas. “La tarea es que una mujer se salve, que un hijo no quede huérfano, que un hombre no quede viudo”, agregó.

Luego de reiniciar con la campaña, Jefferson Vega ha recibido muchas llamadas de personas que se quieren unir a la causa. También, una paciente oncológica lo buscó para decirle que Ángela salvó su vida con esta campaña, y ahora ella lo retribuiría ayudando a salvar la de otra mujer. Ella fue quien precisamente lo acompañó durante su primera jornada de ‘volanteo’.

La ‘Gira Rosa’ visitará municipios de Santander. “Queremos recorrer las huellas de Ángela. Llegar a poblaciones como Santa Helena del Opón, que son distantes pero que hasta allá irradiamos. Para mí es difícil, ya que es como abrir el ataúd. El impacto que tenía élla sobre las demás mujeres era inimaginable. Hay que hacerlo por honor, en honor a su memoria”.

En su visita a la doctora Claudia Amaya, directora de la Fundación SenosAma, Jefferson recibió un dato que lo impulsó en su iniciativa. Ella le informó que durante este año no se registran tantos casos de mujeres con cáncer de mama. Muchas mujeres fueron diagnosticadas a tiempo, gracias a la campaña que encabezó su esposa.

En los planes del continuador de la Gira está el de ir a todos los lugares a los que lo inviten a entregar su testimonio. También quiere viajar a Bogotá para entregarles a representantes del Gobierno Nacional el volante y decirles que el cáncer no tiene edad ni ideología.

“Si Dios me da la fuerza y me ayuda viajaré. Si el Presidente Petro me recibe, allá estaré. Esto está por encima de la religión, de la política, se trata de aunar esfuerzos para prevenir y detectar a tiempo”, explicó.

Asimismo, Jefferson Vega anunció que seguirá dando la pelea para que la tesis de grado de la maestría de Ángela, que buscaba que un proyecto de ley reglamentara que la cátedra sobre esta enfermedad se extendiera a los colegios, con ayuda del Ministerio de Educación Nacional, sea una realidad.

La batalla de Ángela Hernández contra el cáncer arrancó en 2019 cuando le fue detectado cáncer de mama. El 28 de junio de 2021 ‘tocó la campana’ y anunció la noticia de que estaba libre de cáncer. No obstante, en noviembre de 2021 se le detectó nuevamente presencia de la enfermedad y en la madrugada del domingo primero de mayo, se confirmó su partida. Sin embargo, su legado sigue más vigente que nunca.