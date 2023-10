$!El niño ambientalista de Santander que se volvió protagonista de un cuento

Este maravilloso personaje no sólo se encuentra en la cartilla sino que también es un personaje inflable con el que los niños pueden interactuar, es un niño que promueve la práctica del deporte, es un títere, es un amigo de los niños, personificado por un actor, que ha viajado por 13 municipios de Santander llevando su mensaje de preservación.

“Aunque la idea de que mi hijo fuera protagonista del cuento no fue mía, cuando leí la cartilla le encontré muchas similitudes con Esteban. Cuando me dijeron que se trataba de él me sentí muy orgullosa de que se le rindiera un homenaje tan bonito”, expresó la funcionaria.

Ayer sábado, cerca de 200 niños bicicrocistas adelantaron una válida de BMX en Cenfer, en el marco de la feria Bioexpo, para rendir homenaje a la memoria de este niño que trascendió con su legado a ser protagonista de su propia historia.

El alcance de la campaña ha sido tal que corporaciones ambientales de otros departamentos como Boyacá y Cesar solicitaron autorización para queEsteban se convierta en embajador de la educación ambiental en sus territorios.

De la vida a las letras