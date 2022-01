Geovanny Enrique Murgas Hernández es un humilde zapatero que reside en el popular barrio Nariño, al occidente de Bucaramanga. Su sencillo predio, situado en la carrera 6 # 20-47, se encuentra en una de las áreas más erosionables de la meseta de Bucaramanga.

Este año, de manera sorpresiva, su recibo del impuesto predial se le disparó en un 42%. De un valor cercano a los $280 mil que debió pagar el año pasado, hoy le cobran $400 mil.

“Yo paso por una difícil situación, no tengo mayores ingresos e incluso confieso que estoy ‘colgado’ con los pagos de los impuestos anteriores. Mi deuda, sumada a la nueva alza, me tiene con el agua hasta el cuello”, denunció el contribuyente.

“No sé qué hacer. Soy un zapatero y a duras penas me estoy levantando de la crisis económica que me dejó la pandemia; y ahora tengo que ponerme al día con este cobro, que anexado a los últimos años que no he podido pagar del predial, me tiene al borde del fracaso”, advirtió.

El caso de la señora Rosa Correa Figueroa es más grave. Ella, residente en el barrio Girardot, deberá pagar $1.020.000 por concepto del citado gravamen, cuando el año pagó $592.000; es decir, un aumento del 73%.

Ella no se explica el por qué de semejante reajuste si su casa está situada en un sector popular, de estrato 3, que incluso no ha tenido ningún tipo de modificación.

Por su parte, Doña María Mendoza, quien también vive en el citado barrio Girardot, está obligada a pagar $1’937.000 por el predial: “Imagínese, de dónde saco yo todo ese montonón de plata para ponerme a paz y salvo con el impuesto. Esto es un abuso”, replicó.

“Con este cobro del Predial se nos mete la mano al bolsillo y como contribuyentes no sabemos qué hacer. Alguien debería tomar cartas en el asunto y ponerles freno a tantos abusos”, dijo Doña María.

Vale recordar que los dueños de cerca de 80 mil predios de Bucaramanga han visto disparadas sus cuentas de cobro del predial, tras la actualización catastral que rige a partir del presente año.

Los cobros afectan tanto a los dueños de casas como a decenas de sectores comerciales, sobre todo en las Comunas Centro y San Francisco, con alzas desbordadas, lo que implica un duro golpe para la reactivación de la economía formal en la que andan inmersos sus negocios.