Un día, durante una clase, una de las monjas levantó una hoja donde ella había pintado una mandarina con carboncillo y gritó “una artista, una artista”. Eso, cuenta, fue definitivo.

Su hermana, Lucila González, curadora y directora del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga por muchos años, asegura que Beatriz no era la más aplicada para estudiar, ni la de las mejores notas, pero que en casa siempre supieron que iba a traspasar fronteras como artista. Beatriz, en cambio, ha dicho que a veces se siente incómoda, pues todo lo que ella es hoy en día debía haberlo sido Lucila, “la lumbrera” del hogar.

Transgresora y brillante. Con la primera palabra se define ella y con la segunda quienes conocen su obra y su forma de ser. Ahora, después de muchos años de carrera artística y de que sus retrospectivas hayan pasado por los mejores museos de Francia, Alemania, España e Inglaterra, vive agradecida con su ciudad natal y con el periódico de la región por haber sido fuente de inspiración cuando apenas iniciaba.

“Realmente me inspiré en los periódicos y una de mis principales inspiraciones fue Vanguardia Liberal. Porque cuando yo me regresé de un viaje, de estudiar en Europa, un amigo me tenía cortadas un poco de fotos de Vanguardia y entonces yo empecé a dibujar sobre eso. Vivo agradecida porque me inspiró todas mis primeras obras que hoy en día están causando mucha atención en los medios”.

Pintora de provincia

Beatriz González Aranda nació el 16 de noviembre de 1938 en Bucaramanga. Hija de Clementina Aranda, maestra, y Valentín González, político liberal que llegó a ser alcalde de Bucaramanga y gobernador de Santander. Es la menor de tres hijos que, según cuenta, fueron criados bajo las enseñanzas liberales y demócratas de su padre, y el buen gusto de su madre.