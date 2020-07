El ‘regalo de vida’ de unos empresarios a su empleada en Bucaramanga

“Siembra, honra y trabajo duro”

El empresario de la belleza dijo que “en algunas empresas, los retrasos de los empleados llevan a despidos. No obstante, en nuestra Peluquería no pasa lo mismo, esa mirada que tenía Xiomara reflejaba algo más. Una noche Dios me habló y me dijo que no todo estaba bien”.

Ya con la idea en la cabeza, Sarmiento narra que “comenzamos a orar, visitamos a nuestra manicurista para conocer más de ella, de su vida, de cómo vivía y entendimos que además de remunerar su trabajo debíamos hacer algo más”.

Los gestores de este sueño aseguraron que “decidimos aplicar en este caso el lema de nuestra empresa: siembra, honra y trabajo duro, para, con nuestras ganancias poder seguir ayudando a los demás”.