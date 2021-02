“Sentir que no lo podía ver, tocar, darle ánimo, pienso que es lo más difícil para un familiar en esta condición, porque te alejan de tu ser querido...”.

Han pasado seis meses desde que Sonia Castro Beltrán perdió a su esposo, el padre de sus dos hijas. Pedro Luis Forero, médico patólogo que laboraba en Medicina Legal, era un hombre sin vicios, saludable... Pero el COVID no tuvo piedad. El 19 de agosto del año pasado, a las 3:15 de la tarde, luego de un mes padeciendo la enfermedad, Pedro murió.

Sonia y sus hijas lo siguen soñando, escuchando y hasta viendo. Hay días en que esperan verlo pasar por la puerta de su casa. Allí, en la entrada, ahora reposa una foto de un homenaje que le hicieron, alumbrada con una veladora.

Muchas cosas tuvieron que cambiarlas de lugar, guardar fotos, porque todo se los recordaba.

Precisamente, cumpliendo con esta labor forense en la que realizaba la necropsia al cadáver de un joven asesinado de cinco balazos, habría resultado contagiado con COVID-19. Aunque eso hace parte de una investigación.

“Él me lo contó cuando llegó. Me dijo, posiblemente ese cadáver que abrí tenía COVID, vi unos cambios de neumonía”, recuerda Sonia.

“Hoy en día el Instituto ya tiene otros protocolos. A raíz de la muerte de mi esposo implantó un protocolo distinto para abordar este tipo de casos, porque cualquier muerte puede ser violenta pero además tener COVID”.

Un sábado, a los seis días de realizar esta necropsia, el médico Forero empezó a sentirse mal: dolor de huesos, fiebre. El lunes siguiente comenzaron los exámenes. Durante ocho días permaneció en casa, cumpliendo con todos los cuidados recomendados por los médicos, pero el 20 de julio ya no aguantó más, se le dificultaba respirar.

“Cuando dijo tengo demasiada dificultad para respirar, pensamos que era mejor ir a urgencias y ahí lo hospitalizaron en el HIC”, relata Sonia, las palabras se le entrecortan. Persiste el dolor pero ella y sus hijas se aferran a su fe.

La lucha para sobrevivir

Ese 20 de julio fue la última vez que Sonia vio a su esposo con vida. “Fue un proceso de un mes en total, el 20 de julio llegamos a Urgencias, fue la última vez que lo vi, no te dejaban entrar para nada, me quedé todo el día esperando una habitación en UCI. Luego regresé a casa con mis hijas, debimos ponernos en cuarentena porque también resultamos contagiadas.

El doctor Pedro requirió UCI de inmediato, el virus ya había hecho estragos en sus pulmones, y poco a poco fue abarcando más órganos.

“Cada vez estuvo peor, los dos primeros días pudimos hacer videollamada, y por más que le quisiera dar un parte de tranquilidad, él estaba muy asustado por mí, por las niñas, yo le decía estamos bien, obviamente yo tenía síntomas, las niñas no los tuvieron.

“Esos dos días se preocupó mucho por mí, las niñas, yo en cambio le decía que debía recuperarse, que lo importante era él, que hiciera todo lo que le decían. Finalmente al tercer día lo intubaron, es un proceso muy doloroso porque nunca nos habíamos separado en 20 años”.

Desde ese 20 de julio hasta el 19 de agosto cuando Forero murió, los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero no fue posible.

Después de tocar puertas en un lado y otro, Sonia logró que se lo dejaran ver, iba con la esperanza de que su presencia en ese lugar le diera las fuerzas suficientes a Pedro para seguir luchando... Pero la imagen de su esposo en esa camilla, que aún sigue grabada en su retina, le dio a entender que era hora de soltar, de dejarlo ir, dejarlo descansar.

“Ese día que yo fui murió Pedro, era como si me estuviera esperando, eran las 3:15 de la tarde del 19 de agosto.

“A diferencia de lo que les ha pasado a otras familias, a medida que mi esposo declinaba en salud, mis nenas y yo aumentábamos la fe. No perdimos la esperanza de que volviera a casa, excepto el día en que yo fui. Cuando entré y vi a mi esposo en las condiciones que lo vi, entendí de inmediato que él no iba a salir de eso, fue un choque muy duro.

“Es difícil llevar una esperanza, alegría de verlo... Dije, todo va a estar mejor porque me va a sentir cerca y voy a estar con él, pero al ver esa imagen comprendí que no y eso es algo muy impactante en la vida de una esposa, Pedro salió de la casa por sus medios y en un mes se deterioró mucho”.

Primero fueron los pulmones, luego riñones, hígado, luego el corazón de un hombre de 52 años, que no fumaba, no bebía, no trasnochaba, se levantaba al gimnasio, sin ningún factor de riesgo adicional.

20 días después de la muerte de Pedro Luis, su padre también falleció víctima del COVID-19.

Poco a poco ha ido retornando la tranquilidad, en palabras de Sonia. “Después de la tormenta viene la calma, estamos más tranquilas pero hay situaciones o días en que espero que entre por la puerta.

“La rutina al llegar eran las nenas, las abrazaba, les contaba su día, ellas le contaban su día de colegio. Siempre almorzábamos juntos, nos contábamos las cosas, eso es bastante fuerte, ahora lo hago yo, trato de compensar esos dos roles, aprender a hacerlo porque no es fácil”.

Esta historia en la que el virus acabó con la vida de un hombre joven y sano, es un ejemplo para generar consciencia sobre la importancia de seguir cuidándonos.

“Esto es doloroso, te duele en el alma saber que hay tanta gente, de pronto porque ignora o porque se quiere negar a una verdad. Cuando yo entré a la sala de ECMO y vi todos los pacientes igual o peores que Pedro, salí de la Clínica y dije Dios mío cómo es posible que hay gente que no crea esto, yo lo viví en carne propia, padecí los síntomas y digo, caramba, negar esto es negar una realidad y no sabemos cuánto va a durar, hay que aprender a enfrentarlo, reconocer que existe, que no podemos ser irresponsables con nosotros, nuestras familias, nuestros abuelos, aprender a convivir de la mejor forma con esto”.

Sonia, así como miles de personas, ven en la vacunación una luz de esperanza. “No es que no nos va a dar el virus, pero yo vi lo que el virus hizo de un hombre tan joven y tan vital como mi esposo, cómo le provocó el daño. Si hay algo que nos pueda ayudar, hay que hacerlo. Yo no estoy en contra de los medios tradicionales, pero si hay una vacuna que nos ayude, hay que hacerlo”.

¿Quién era Pedro Luis Forero?

Pedro Luis Forero era médico de la Universidad Industrial de Santander, estudió luego patología, también en la UIS, santandereano, amaba su universidad, quiso siempre ser docente de la universidad y lo fue durante poco más de 10 años. Era un apasionado del tema de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Entró a trabajar allí y encontró así la mejor forma de hacer su profesión como médico patólogo, se apasionaba enseñándoles a sus estudiantes de medicina cómo descubrir la forma en que los cadáveres habían fallecido y darles de cierta forma tranquilidad a sus familiares para que pudieran establecer la verdad y la justicia aquí en la tierra”.

A pesar de tener a diario la tragedia frente a sus ojos, nunca perdió su sensibilidad, “en especial si las víctimas eran niños o mujeres, decía que no entendía cómo existían personas tan malas en el mundo para hacer tanto daño.

“Él era muy buen papá, no puedo decir que perfecto pero sí muy buen hombre. Estuvimos casados 20 años y en ese recorrido pasaron muchas cosas de crecimiento personal y profesional. Yo digo que siempre estuve enamorada de él y le agradezco a Dios esa oportunidad de haber conocido a un hombre como él”.