$!El santandereano que recorrió el mundo tras las huellas de Maradona

El aficionado bumangués narró como en aquella ocasión “me puse una camiseta de Argentina, la 10 con la que él ganó el Mundial de 1986 y salí a caminar por Nápoles. La gente me saludaba como si yo fuera argentino. Incluso una señora del barrio Español, del centro de la ciudad, salió y me dio un abrazo y me dio las gracias sin yo saber el por qué”.

Johan Triana enfatizó en que “empecé a distanciarme de Diego Armando, a darme cuenta que lo que hacía como persona no me representaba. Me gustaba lo que hacía como futbolista, que fue un capitán increíble, que se ‘paraba duro’ a pelear si veía una injusticia con alguien pero su actitud fuera de las canchas si me generaba molestia”.

A un día de su muerte, este aficionado dijo que “yo me voy a quedar con la mejor imagen de él, porque nos guste o no todos tenemos una historia de Maradona”, aquel muchacho que, como se plasma en una de las más bellas composiciones que se le hicieron, en un potrero de Villa Fiorito en Buenos Aires, “forjó una zurda inmortal”.