José Rodrigo Mendoza y Sara Lucía Mantilla, dos estudiantes de grado once del colegio de La Presentación, en Bucaramanga, nunca se imaginaron que estudiar las propiedades de la guayaba los llevaría a Emiratos Árabes Unidos.

De manera específica la elaboración de un compuesto natural derivado de las propiedades peptídicas (aminoácidos) de la guayaba para contrarrestar la toxicidad de la bacteria Staphylococcus Aureus, es el proyecto que los llevará a Oriente Medio.

Según explican, el microorganismo se ha vuelto resistente a algunos antibióticos y es el causante de infecciones de la piel y a veces neumonía, endocarditis y osteomielitis.

De Santander para el mundo

Al preguntarles por su investigación, no dudan en reconocer que al principio no fue fácil, pues las “críticas” no se hicieron esperar y la idea tuvo que ser replanteada. Sin embargo, de ese pequeño “fracaso” se levantaron con más fuerza y hoy están incluidos en el grupo de los mejores.

“Nuestra idea es elaborar un producto en su mayoría natural para poder atacar la bacteria. Hemos trabajado en él durante tres años y ya estamos viendo los frutos”, afirma José Rodrigo Mendoza, integrante del proyecto, quien tiene claro que su camino es la medicina.

Para adquirir el aval que los llevará al ‘Milset Expo-Sciences International 2019’, ESI, en Abu Dhabi, del 22 al 28 de septiembre, el grupo de jóvenes participó en el encuentro departamental y nacional de semilleros de investigación, organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Redcolsi en el 2018.

“En el departamental que se llevó a cabo en la Universidad Industrial de Santander obtuvimos un puntaje perfecto de 100, que nos llevó al nacional en Pasto. Allí obtuvimos 91 puntos que nos dieron la oportunidad de demostrar nuestros conocimientos y avances científicos en una de las ciudades más importantes del mundo árabe”, añadió José.

El ESI es el evento de ciencia más grande en Emiratos Árabes Unidos, centrado exclusivamente en la creatividad científica de jóvenes de todo el mundo, en donde solo participan los mejores de cada región.

“La noticia me tomó por sorpresa. Estoy muy emocionada. Sé que es un sacrificio pero las oportunidades hay que aprovecharlas. Estar allí nos servirá para abrir puertas académicas y porque no, comerciales. Nuestro interés es poder darle continuidad al proyecto, llegar a la patente y comercialización”, explicó Sara Lucía Mantilla.

Una propuesta pedagógica

Con el propósito de llevar a los estudiantes por el camino de la investigación, la institución educativa la implementa como una nueva propuesta pedagógica además de que desde hace diez años cuenta con su propio semillero, ‘Bocara’.

“De sexto a octavo desarrollamos metodología de la investigación, en noveno los estudiantes hacen su propuesta de proyecto y en décimo y once lo desarrollan. La idea es entregarles las bases para que al momento de enfrentarse a la universidad no lleguen tan perdidos”, explicó Laura Andrea Blanco, docente de investigación y coordinadora del semillero.

La hermana Mónica Paulina Durán, rectora de la institución aseguró que la participación de los estudiantes en este evento muestra la calidad del plantel.

José y Sara, en compañía de su docente Laura Blanco viajarán el próximo 19 de septiembre. Estos dos bumangueses irán en representación de su grupo de investigación y por supuesto de Santander y Colombia.

El Sena, la Universidad Tecnológica de Santander, la Universidad de Santander y el Instituto Tecnológico Dámaso Zapata también llevarán la bandera de Santander en Abu Dhabi.