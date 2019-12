Cerca de 200 trabajadores se han instalado en la sede de la ESSA en Bucaramanga para adelantar plantones como forma de protesta al considerar que la forma de contratación de la compañía afecta al gremio de electricistas.

El cese de actividades lo adelantan, desde el pasado jueves, trabajadores dedicados al mantenimiento de redes eléctricas, contratados por contratistas de la ESSA y que provienen de diferentes regiones de Santander como Barbosa, Vélez, Sabana de Torres, Puerto Wilches e incluso San Alberto, Cesar.

Dichos trabajadores pertenecen la Asociación de Eléctricos y Electricistas de Colombia, E2, y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol.

Edwin Ortega, presidente de Sintraelecol, explicó que la intención de esta protesta es ser reconocidos como trabajadores de la ESSA. “Queremos que nos mejoren las condiciones laborales y que finalice la intermediación laboral. Estos trabajadores ya se cansaron, algunos llevan 15 años trabajando a favor de la Electrificadora pero nunca se les ha reconocido ese esfuerzo”.

El líder sindical criticó que la compañía haya adoptado ese tipo de contratación desde hace varios años. “La ESSA busca empresas contratistas con los que obtiene un beneficio de mano de obra de un tercero. Ese tercero, por ganarse el contrato, contrata trabajadores a precios bajos”.

Ortega considera que esta situación se traduce en “trabajadores explotados, a quienes no les pagan las labores que hacen los fines de semana, que les toca dormir en hamacas y no les reconocen auxilio de movilidad. El Grupo EPM siempre reluce que tiene grandes utilidades, mientras a algunos trabajadores les han retrasado el salario hasta por tres meses”.

El sindicalista sostuvo que las protestas se mantendrán hasta que se instaure un diálogo directo con la ESSA. “Enviaron un negociador de EPM desde Medellín, pero solo recibimos un trabajo despectivo”.

¿Qué dice la ESSA?

Ante esta situación, el gerente de la ESSA, Mauricio Montoya Bozzi, señaló que los trabajadores que adelantan el cese de actividades no representan la totalidad de los trabajadores de los contratistas sino menos de la mitad. Aseguró que no se ha interrumpido el servicio y que se cuenta con un plan de contingencia para reaccionar ante cual-quier emergencia.

El funcionario precisó que los protestantes presentaron pliegos de peticiones a los contratistas y a la ESSA. “De ese sindicato cuatro trabajadores hacen parte de la Electrificadora. Nosotros iniciamos la negociación con ellos, legalmente no hay ningún vínculo laboral entre los trabajadores de los contratistas con nosotros. Sus empleadores son los contratistas, que también están adelantando el proceso de negociación”.

El gerente de la ESSA insistió en que a la compañía no le corresponde intervenir en el diálogo entre los contratistas y los trabajadores. “Somos respetuosos de esa relación laboral. Es un proceso que tendrán que resolver ellos, no conocemos mayores detalles de cómo avanza”.

Montoya Bozzi añadió que se debe respetar el derecho de asociación de los trabajadores y garantizar condiciones adecuadas de trabajo y que se les brinden todos los elementos de protección para que realicen sus labores.

Montoya lamentó que los trabajadores inconformes no esperaran a que se cumplieran los tiempos de negociación y entraran a paro anticipadamente. No obstante, dio un parte de tranquilidad en cuanto a la prestación del servicio y recalcó que se cuentan con todas las herramientas y el personal suficiente para responder ante cualquier inconveniente. “La operación del sistema eléctrico es normal, se han registrado daños rutinarios que hemos atendido con total normalidad, no hay ninguna afectación y esperamos que continúe de esa manera”.