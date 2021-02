“Cuando nosotros miramos hacia los contextos históricos, por ejemplo, asociados a la vida de la población de origen africano, encontramos el al cimarronaje,. tenemos que pensar que ahí Llo que ahí se está contando es una historia de lucha, es una historia de libertad”.

Johana Caterina Mantilla Oliveros, arqueóloga e investigadora.

Pero si hay un sinónimo para Barrancabermeja, este es Rresistencia. Las mujeres, los trabajadores, las comunidades se unen, no claudican y luchan armados con el arte, con la música que llega como el viento desde el norte de Colombia.

“La vida me fue llevando siempre hacia el cuestionamiento y el interés por la historia. ¿Cómo vivía la gente? ¿Por qué de esta manera y no de otra? ¿Cómo habría sido vivir en otra época? Y entonces, recuerdo jugar con las piedras que habían en el patio de mi casa, imaginando que alguna vez hubiesen sido utilizadas o tan siquiera tocadas por gente de otros tiempos. Ese juego terminó tornándose en mi vida y aquellas preguntas incipientes, en mi fuente de inspiración diaria”, escribió la arqueóloga en Facebook en 2012.

“Cuando estoy en estudiando Los Andes (la universidad) antropología, me conecto por primera vez con la clase de historia precolombina afrocolombiana y allí encuentro un nicho que me conecta con parte de lo visto, de lo vivido y de lo que es el Magdalena Medio, pero también desde una perspectiva mucho más amplia de la importancia y la centralidad de las luchas tanto actuales como históricas de la población afrocolombiana o de la población afrodescendiente del país.

“Crecer en el Magdalena Medio, al menos en la época que a mí me tocó crecer, lo pone a uno en una situación muy temprana de reflexión frente a la vida, frente a lo que pasa, frente a lo que no pasa.

“Tenía desde siempre una pasión por la arqueología y desde muy temprano empecé a preguntarme cómo los arqueólogos trabajan la historia de la población afrodescendiente en las Américas. Y, además, de alguna manera siento que a nivel muy personal también está esa búsqueda por comprender cómo las personas en un momento específico de la historia, siendo esclavizados, perseguidos, logran no solamente huir y liberarse de la esclavitud, si no logran tener acceso a la tierra y sostener un control a lo largo del tiempo a pesar de todos los embates militares que hubo en la época para recapturarlos”.

“Mi trabajo es un pequeñísimo granito de arena para poder entender esa complejidad de la vida de los hombres y mujeres africanos y afroamericanos. Siempre hemos estado muy en deuda con la población afrodescendiente, tanto en el pasado como en el presente”.

¿Cómo llega esta idea y este deseo de visibilizar esta historia hasta Alemania?

“Estando en la Universidad del Magdalena recibo unas amenazas de las que, finalmente, no se determina ningún autor. No fui la única, otros profesores y estudiantes as profesoras y profesores también recibieron amenazas por aquel entonces.

Pierdo mi trabajo y es entonces cuando decido tomar otro rumbo.

Decido aprender alemán porque siempre me había gustado y entonces me voy a Berlín. Estuve un tiempo en la ciudad,inicialmente aprendiendo el idioma y haciendo diferentes trabajos, como ser profesora de español para niños. Finalmente decidí reconectarme con la academia y comencé la búsqueda de un director que guiara mi investigación.

Mi idea era quedarme un tiempo solamente, pero empecé a enviar correos electrónicos para encontrar un profesor que guiara mi tesis. En Alemania, es lo primero que tienes quehay que conseguir, si se quiere hacer un doctorado. Finalmente lo encontré un profesor en la Universidad de Colonia y así comencé”.

¿Por qué es importante conocer la historia afro descendiente?

“Una de las múltiples razones es que Uno se va como poco hacia atrás y empieza a preguntarse cómo empezó todo. En ese orden de ideas, cuando nosotros miramos hacia los contextos, por ejemplo, asociados al cimarronaje, tenemos que pensar que ahí lo que se está contando es una historia de lucha, es una historia de libertad, es una historia en la que africanos y afroamericanos juegan un papel central.

Este tipo de investigaciones “nos permite cambiar imaginarios;, porque cuando miramos hacia atrás, la única relación que nosotros tenemos en la escuela con África es la historia de que llegaron los esclavos. Entonces se crea una idea muy específica de que africanos es igual a esclavos. Esa idea se transmite también a su descendencia. Este tipo de trabajos son relevantes porque nos abren la puerta para ver con otros ojos a esas personas que llegaron como esclavizadas sus historias y comprender cómo , pero que lograron trascender esa situación tan difícil como fue de la esclavitud, entre otras, creando y lograron crear espacios múltiples de libertad.