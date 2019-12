Danza, teatro, artes plásticas, música y canto son algunas de las disciplinas en las que niños, jóvenes y adultos mostraron los resultados de sus procesos de formación.

Uno de ellos es el de Andrea Mesa, integrante del coro juvenil EMA e insignia roja.

La joven, de 17 años, llegó a la Escuela movida por su pasión hacia el canto. Hoy es estudiante de música en la Universidad Industrial de Santander, UIS.

“La experiencia ha sido maravillosa, al punto que decidí hacer de la música mi carrera. Al principio pensaba que no cantaba, pero con el tiempo y gracias a la formación de la Escuela he avanzado mucho”, relata.

Alexander Jiménez, es otro bumangués que desde hace dos años se forma en danza de manera gratuita en la EMA. A sus 25 años integra cuatro grupos: salsa, urbano, inclusiva y folclor.

Lea también: La Navidad de Girón brilla más en Ciudadela Villamil.

Según cuenta, estar en la Escuela le ha permitido hacer lo que más le gusta, bailar; disciplina a la que le dedica todas las tardes.

“La Escuela es como mi familia, aquí he aprendido cosas nuevas, he evolucionado en el baile y al mismo tiempo me certifico”, señala.

Este sábado en el Teatro Santander concluirá la agenda cultural del EMAFest, que desde el pasado 22 de noviembre ha llevado a los bumangueses más de 50 eventos artísticos y talleres.

“En la EMA apostamos por el futuro de la ciudad a partir de la formación artística, en la cual participan niños desde los cuatro años hasta adultos de 94, quienes por medio del festival demuestran su talento”, afirma Néstor Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

“Es interesante que todos los días hayan diversas actividades a las cuales la gente puede asistir sin costo. Cada día hay algo diferente por ver y es emocionante porque el arte es una manera de unirnos”, añade Andrea Mesa.

El Centro Cultural del Oriente, el Teatro Santander, la antigua estación del ferrocarril en el Café Madrid, la casa Custodio García Rovira y el Centro Comercial Fegali fueron algunos de los escenarios en donde los estudiantes EMA exhibieron su talento.

Recientemente la Secretaría de Educación municipal avaló la EMA como centro de enseñanza, por medio del cual sus estudiantes se certifican.