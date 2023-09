Empresario dijo qué pasará con el dinero de las boletas del suspendido Megaconcierto en Bucaramanga

Al preguntarle sobre la plata de las boletas, el empresario precisó que este dinero lo tiene la empresa La Tiquetera, que fue la encargada de vender y recaudar dichos recursos para el Megaconcierto. "Le recuerdo que la devolución no la hago yo, la hace la empresa recaudadora... O sea, la plata está ahí, no la tengo yo. Ellos son muy juiciosos con eso. Yo creo la otra semana ya sabemos qué hacer", dijo Pedraza.

"En Colombia esta situación ha pasado tres veces y ahora nosotros somos el cuarto caso. La idea es responderle a todo el mundo porque el dinero de la taquilla no es tan grande, no son una millonada como dicen... La idea es tener una razón la otra semana", enfatizó el organizador del concierto.

Pérdidas

Pedraza también le dijo a Vanguardia: "Que quede claro que yo sí cumplí, llevé todos los artistas a Bucaramanga, yo no cancelé, suspendí por fuerza mayor... La logística, seguridad y montaje fueron impecables y el más perjudicado económicamente con esta suspensión soy yo, mucho más que la gente... La gente por lo menos gozo dos artistas y todo el montaje, yo pierdo todo eso".

Agregó que las pérdidas del montaje y de esos dos artistas las asume él.

"Al que menos le convenia suspender era a mí, los patrocinadores no me pagaron, muchas entidades que compraron para pagar después no me quieren pagar. El único perjudicado acá fui yo", advirtió Pedraza.

También reconoció que no se arrepiente de haber suspendido el Megaconcierto ante un posible riesgo, porque, según él, priorizó la vida antes que su beneficio económico.

"La persona que pagó la entrada mal que bien estaba programada para ir y fue, o sea, jamás pensó en devolución. Yo nunca pensé en suspender con todos los líos que esto conlleva", sostuvo el empresario regional.

Cuando se le preguntó de nuevo sobre el no pago de estos patrocinadores y empresas, Pedraza explicó que todos pagaban después del concierto y con este lío "pues no me pagaron... Muy duro esto. La próxima semana espero dar respuesta sobre las devoluciones"

Hay que recordar que, en el cartel de artistas que se iban a presentar durante este evento se encontraban varias estrellas de la música vallenata y del género urbano. Este fue uno de los carteles difundidos sobre la programación y presentación de los diferentes artistas.

Carlos Vives, Zion & Lennox, Alzate, Wilfrido Vargas, Omar Geles, Blessd, Breko fueron los artistas que no alcanzaron a presentarse por cuenta de la suspensión del evento, del cual se desconoce la nueva fecha.