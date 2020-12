El Instituto Nacional de Salud dio a conocer los resultados de seroprevalencia para cuatro ciudades en el país, entre esas Bucaramanga. Se confirmó que en la capital de Santander el Covid-19 causó hasta el momento una afectación del 28 al 36% de sus habitantes.

En el estudio participaron 22 mil 93 colombianos en 10 ciudades del país, de este total 18 mil 55 son población general y 4 mil 38 son trabajadores de la salud. Este segundo reporte preliminar muestra que por ejemplo en una ciudad como Bogotá, de cada diez personas, tres estuvieron infectadas; en Cúcuta, cuatro de cada diez, mientras que en Villavicencio y en Bucaramanga, tres de cada diez fueron contagiadas.

En la capital de Santander se tomaron muestras a 1.447 ciudadanos elegidos de forma aleatoria y a 380 profesionales de la salud. Aunque el último reporte del Ministerio de Salud señala que en la ciudad se han contagiado 26 mil 620 personas, según el estudio de seroprevalencia se estima que son cerca de 191 mil quienes se han infectado.

Al analizar las cifras, Martha Lucia Ospina, directora del INS, explicó que las variaciones de una ciudad a otra muestran que la epidemia en Colombia es heterogénea y tiene diferentes velocidades de ocurrencia. “Lo que estamos viendo es tenemos diferentes momentos epidémicos, hay ciudades con mayor afectación que otras. Era de esperarse y por eso tenemos diez ciudades distintas que representan diez regiones distintas, lo que quiere decir por ejemplo en el caso de Leticia es que esta ciudad tuvo una gran afectación con una epidemia prácticamente importada de Brasil, mientras Bogotá todavía está en su meseta y tiene un porcentaje de afectación del 30 por ciento”.

Los resultados del estudio de seroprevalencia además no tienen relación con la vacunación y no se usan para ninguna priorización de ciudades para la vacunación, debido a que esta se realiza es por grupos poblacionales de riesgo y se hace así porque el primer objetivo de esta es reducir la mortalidad.

Respecto a la llamada inmunidad de rebaño, el concepto que aplica es el de inmunidad colectiva o número de contagios que se espera en una determinada población para encontrar la estabilidad de una epidemia. “Para Covid-19 se calculó que más o menos un 70% seria el porcentaje de población en el cual la epidemia disminuye naturalmente su propagación, sin embargo, este no es un numero exacto, ni fijo, pueden continuar dándose los contagios aún por encima de ese porcentaje de afectación”

Respecto a cuentas que algunas personas hacen, tratando de extrapolar los resultados de las ciudades publicadas a todo el país, la directora aclaró: “No se puede en este momento sacar conclusiones para toda Colombia, no se deben extrapolar resultados sobre datos parciales. La muestra calculada por el DANE es probabilística y cuando los resultados de las 10 ciudades se tengan, con análisis estadísticos finales, se estimará el nivel de afectación de todo el país”.

Finalmente, el INS afirmó que está en el proceso de consecución de recursos para poder hacer un nuevo ciclo del Estudio de Seroprevalencia en otras 10 ciudades del país. Una fase 2 del estudio.

Los estudios de seroprevalencia son sin duda, el mayor ejercicio de trasparencia que un país puede hacer y se complementan muy bien con los Sistema de Vigilancia, los cuales, por buenos que sean, como en el caso de Colombia, no logra en Covid-19 sensibilidades superiores al 30%, debido al gran número de asintomáticos, además, los sistemas de vigilancia no son sistemas de registro y no buscan registrar todos los casos existentes, no es su objetivo.