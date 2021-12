En Bucaramanga cambian bultos de comida para gatos y perros por foto estudios

Luis Álvaro Gómez es el gestor de esta iniciativa que ya tuvo una primera edición en 2020. Aunque no le fue también este año decidió apostarle de nuevo a la campaña y conseguir la meta de llevar una tonelada de alimento al albergue Doña Felisa.

"He estado tratando de colaborarle cada vez que puedo en algunas cosas. Esta campaña se me ocurrió porque yo se hacer fotos y me pareció una buena forma de traer gente para recoger alimento".



El año pasado la meta también era llegar a una tonelada, sin embargo solo pudo recoger 450 kilos.

"El albergue tiene muchos perros y muchos gatos. La temporada más dura para este albergue es diciembre y enero, por eso la campaña se enfoca en fin de año", relató.

Además de contribuir a que muchos otros animalitos se alimenten, con esta iniciativa usted podrá regresar a casa con lindos recuerdos de sus mascotas, plasmados en un estudio fotográfico.



"El canje es comida por fotos con sus mascotas. Si quieren ayudarle a los perros la condición para acceder a las fotos es llevar un bulto de 30 kilos de concentrado, no importa la marca. Si es para gatos debe llevar una bolsa de comida de ocho kilos", explicó Luis Álvaro.

La sesión fotográfica dura aproximadamente una hora y se realizará en el estudio del fotógrafo ubicado en Provenza. "Solo se comunican conmigo, me dicen el día y la hora y listo".



Además de alimento también se reciben medicamentos que no estén vencidos y que sirvan para tratar todo tipo de enfermedades.

Si además de donar quiere darse como regalo de Navidad una mascota, puede adoptar cualquiera de los animalitos que se encuentran en este albergue y empezar el año dándole un hogar feliz.