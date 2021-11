Tras concertar con representantes de gremios y sectores del comercio, la Alcaldía de Bucaramanga expidió el Decreto 167 de 2021, acto administrativo que unificó y actualizó los horarios para los diferentes establecimientos.

Además, el Gobierno Local informó que se permitió la extensión de horarios en negocios de ‘rumba’ durante las fechas especiales de la Navidad y del remate del año.

“A algunas actividades económicas se les permitió su funcionamiento las 24 horas, otras podrán cerrar sus establecimientos más tarde o abrir más temprano, pero cumpliendo las medidas de bioseguridad y en los casos que se requiera, se debe exigir el carné de vacunación del COVID-19 para el ingreso de la ciudadanía”, informó la Administración Municipal.

A continuación precisamos algunos de los cambios más importantes en los horarios permitidos para el funcionamiento de establecimientos comerciales en Bucaramanga, según el Decreto 167 de 2021.

Tiendas: se amplió horario de apertura a las 5:00 a.m. y se mantiene el cierre a las 11:00 p.m.

Restaurantes: Su hora de cierre se extendió hasta las 2:00 a.m.

Asaderos y pizzerías: horario entre 6:00 a.m. y 1:00 a.m.

Fuentes de sodas: se amplió el horario hasta la media noche.

Clubes sociales: se prolongó su hora de cierre hasta las 4:00 a.m.

Casa de eventos y banquetes: se amplió el horario. Deben cumplir las mismas condiciones de bares, tabernas y discotecas. Negocios que operen en terrazas o antejardines hasta las 2:00 a.m., y en lugares cerrados hasta las 4:00 a.m. A lo largo de los ejes de las vías Palenque – Café Madrid y Bucaramanga – Girón, hasta las 6:00 a.m.

‘Rumba’ extendida

Los próximos 7, 24 y 31 de diciembre los negocios dedicados al expendio de bebidas embriagantes podrán operar durante el siguiente horario, según la Alcaldía de Bucaramanga:

Bar, taberna y discoteca: entre las 10:00 a.m. y las 6:00 a.m. del siguiente día.

Tienda: entre las 5:00 a.m. y la 1:00 a.m. del siguiente día.

Fuente de soda: entre las 6:00 a.m. y la 1:00 a.m. del siguiente día.

Sigue prohibido el uso, distribución, fabricación y comercialización de pólvora en la ciudad.