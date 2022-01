A menos de tres días del inició formal del periodo escolar de 2022 en colegios públicos de Bucaramanga, se denunció el caso de una institución que les exige a los estudiantes y docentes regresar a las actividades presenciales a partir del próximo 17 de enero, a pesar de que la edificación no tiene baños habilitados, presenta inconvenientes con el suministro de energía eléctrica y en estos momentos se encuentra en reparaciones locativas.

Hablamos del colegio El Pilar Sede D, localizado en la calle 45 # 1-28 (frente a Medicina Legal), el cual tiene cerca de 600 estudiantes matriculados en jornadas de mañana y tarde.

Varios miembros de esta comunidad educativa presentaron ante Vanguardia imágenes sobre el estado actual de dicha edificación, en donde los espacios de estudio y esparcimiento permanecen ocupados con materiales de construcción, escombros y hasta andamios.

En las pruebas allegadas a esta redacción se evidencia que tal sede escolar no tiene disponible ni un solo orinal, inodoro y tampoco lavamanos. Más allá de incumplir las medidas en materia de bioseguridad, tal plantel no tiene las mínimas condiciones de salubridad para garantizar las labores académicas o formativas.

“Los profesores fueron citados de forma presencial desde este 11 de enero y los estudiantes deben entrar el próximo lunes, y todavía no han terminado los arreglos que iniciaron hace más de siete meses. No entendemos cómo ordenan volver a clases presenciales cuando ni baños hay”, manifestó un afectado.

Otra de las personas que denunció este caso, y quien también solicitó reserva de su identidad, relató que “además del retraso, las obras están estancadas y no sabemos cuándo se terminarán. La rectora no ha querido precisar qué sucede. Ya queremos que los niños vuelvan a clases presenciales, pero no hay condiciones. Además, la sede solo cuenta con un lavamanos portátil para las dos jornadas”.

Vanguardia puso en conocimiento esta denuncia ante la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga, despacho que confirmó dicho retraso en las obras de la Sede D de El Pilar.

El Gobierno Local dejó en claro que las fallas obedecen a descuidos cometidos por las propias directivas del colegio, y además advirtió que se debe implementar un plan de contingencia ante los arreglos que se adelantan.

“La responsable de esta obra es la rectora, quien deberá justificar el atraso e implementar una contingencia desde el próximo lunes, en caso tal que no se logren culminar los arreglos. Cabe la posibilidad de que los trabajos se completen entre el sábado y el domingo. Ya le solicité información y explicaciones a la rectora”, indicó Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación Local.

Vanguardia trató de obtener una declaración por parte de María Del Pilar Jaimes, rectora del colegio El Pilar, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo ninguna respuesta.

También es importante aclarar que esta es la primera denuncia recibida en 2022 por fallas en instalaciones de planteles públicos. Según lo indicado, en Bucaramanga hay 120 sedes listas para iniciar clases en presencialidad.

Datos:

* Cerca de 78.000 alumnos y 3.000 docentes están vinculados en colegios públicos de Bucaramanga para 2022.

* La Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que desde el próximo lunes el sector oficial contará con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, servicio de transporte escolar y vigilancia.