“Nuestra hija ya tiene un año y un mes de edad, y hasta la fecha Coomeva EPS no ha realizado el pago de la licencia de maternidad de mi esposa, a pesar de tener tutela y desacatos judiciales a nuestro favor”.

Este testimonio es de Juan Felipe Gómez, quien junto a su esposa Viviana Calderón, adelantan una batalla legal contra dicha EPS para que se le giren a la mujer los recursos que por ley debe recibir como trabajadora contratada que dio a luz y que tuvo que suspender sus labores debido al parto.

Los denunciantes señalan que, a pesar de haber cursado y agotado varios procedimientos e instancias legales, todavía no se producen sanciones contra las directivas de Coomeva, ni acciones que garanticen el pago adeudado a Viviana.

Además de ganar una tutela, esta pareja de usuarios de dicha EPS también tiene a favor un par de incidentes de desacato.

“Ni con orden de arresto”

“Ya existe una orden de arresto contra el Gerente de Coomeva y ni siquiera así han pagado la licencia de maternidad de mi esposa que asciende a cerca de $9 millones. Es un patrón que también vemos en el pago de licencias de personas naturales. En nuestra empresa tengo múltiples empleados a quienes también les han demorado esta licencia”, manifestó Juan Felipe Gómez.

El pasado 4 de mayo el Juzgado Segundo Laboral de Bucaramanga le volvió a dar la razón a la mujer que reclama dicho pago ante Coomeva.

En esta reciente determinación el juez ordenó “confirmar la sanción de desacato (...) en contra de Elda Rocío Gómez Plata, en calidad de representante legal para efectos judiciales de Coomeva EPS y Nelson Infante Riaño, en calidad de Gerente de la Regional Nororiente de Coomeva EPS”.

Ante el incumplimiento del fallo de tutela, dicho Juzgado impuso una sanción de arresto por cinco días y una multa de cinco salarios mínimos mensuales.

“A Coomeva no le importa el cumplimiento de los fallos judiciales. Quién controla a este tipo de EPS... Es increíble que sucedan este tipo de demoras e incumplimientos, el no pago de una licencia de maternidad es muy grave para las madres cabeza de familia o para aquellas que no cuentan con el apoyo económico de sus parejas”, señaló Gómez.

De acuerdo con lo consignado en el Artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, “toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas, contadas a partir del día del parto o del tiempo que estipule el médico que debe ausentarse de su trabajo”.

Durante los últimos días Vanguardia trató de obtener un pronunciamiento por parte de Coomeva sobre este caso en particular, sin embargo hasta el cierre de la presente edición no existió ningún tipo de respuesta.

¿Qué se recomienda?

Hablamos con Nury Esperanza Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva, quien asesora a pacientes con cáncer que frecuentemente sufren barreras para el acceso a sus tratamientos y medicamentos.

En casos como el de Juan Felipe y su esposa Viviana, esta activista recomienda “interponer una denuncia penal ante la Fiscalía por incumplimiento de fallo de tutela, y notificar a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría. Aconsejó tramitar los desacatos con orden de encarcelamiento, multa y responsabilidad por daños y perjuicios”.

La semana pasada Vanguardia también publicó un polémico caso de demoras por parte de Coomeva, que perjudicaba un trasplante de médula ósea de carácter urgente para una niña de 12 años. Tras la presión de los medios de comunicación dicha EPS garantizó la atención requerida por la menor.

De acuerdo con las estadísticas suministradas por la Fundación Esperanza Viva, durante 2020 Coomeva se ubicó en el tercer puesto de las EPS que generan más barreras para la atención o acceso a los servicios.