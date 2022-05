Hablamos de desatenciones en salud que no dan tiempo de espera, y de retrasos que pueden derivar en una muerte. Los médicos advierten que un paciente epiléptico sin medicamento podría sufrir convulsiones por más de cinco minutos, lo cual dispara la probabilidad de un fallecimiento. Este tipo de personas no pueden suspender su medicación.

Clementina Ramírez, una de las manifestantes, denunció que “mi hijo tiene una discapacidad múltiple cognitiva severa, y a pesar de la gravedad de su enfermedad Asmet Salud EPS no le brinda atención oportuna y nos pone diversas barreras. Ganamos una tutela en la cual se ordenó que un médico vaya mensualmente a la casa para hacer chequeos, consultas y fórmulas médicas, pero este servicio no se está brindando. Es fundamental porque mi hijo no se puede mover. Igualmente tenemos casi dos años esperando unas terapias que le medicaron y tampoco las han realizado.

“Él depende totalmente del cuidado de una persona, y hasta la enfermera se la quitaron. Vamos a cumplir dos meses esperando el medicamento anticonvulsivo, él es convulsionador crónico, la medicina es vital para evitar una crisis. Gracias a Dios, mediante cadenas y grupos de WhatsApp varios padres de familia me han ayudado con medicamento. Son cadenas diarias que hacemos entre los pacientes, porque las EPS y las autoridades no garantizan nada”, manifestó Ramírez.

“No hay vigilancia ni control”

Otra madre de un menor de 15 años, quien padece debilidad muscular progresiva, relató que “mi hijo es un paciente de traqueostomía (abertura en frente del cuello que forma una vía respiratoria) y requiere cada tres meses cambio de cánula (tubo insertado en el cuerpo). Para un cambio de cánula duramos casi medio año viviendo una odisea. Nos enviaron de clínica en clínica. Entre las EPS y las IPS se tiran la responsabilidad”.

Xilena Villareal, veedora en salud y defensora de derechos humanos, denunció que “se supone que con la liquidación de las EPS, los pacientes que fueron trasladados a otras EPS ahora sí iban a contar con buenos servicios, pero no ha pasado. No hay entrega oportuna de medicamentos, no brindan insumos, no hay direccionamiento de la EPS hacia IPS, ni tampoco hay vigilancia ni control por parte de los entes encargados. No hay respuestas para los usuarios”.