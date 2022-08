$!En Bucaramanga, habilitarán ‘casa hogar’ para habitantes de calle

Las secuelas de la pandemia; el espíritu solidario que siempre ha caracterizado al bumangués, el cual se traduce en las limosnas que ofrece; el hecho de que Bucaramanga estratégicamente sea una ciudad de paso para muchos y, sobre todo, las difíciles condiciones que afrontan los habitantes de calle hacen que cada día lleguen más personas que afrontan esta penosa situación.

De acuerdo con el último censo, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, se han contabilizado 1 mil 448 mendigos pernoctando en la ciudad. La cifra, a decir verdad, se queda ‘pequeña’ si se tiene en cuenta que esta población suele ser ‘nómada’ y se la pasa entrando y saliendo de manera constante a la ciudad.

Así las cosas, el Municipio tiene diseñada la habilitación de un lugar que hará las veces de ‘casa hogar’ para esta población, en donde los habitantes de calle podrán dormir o pasar ratos de sano esparcimiento, de tal forma que ellos dejen de ver los andenes y los separadores como sus improvisados dormitorios.

Así lo informó Jorge Neira González, titular de la citada dependencia, al tiempo que advirtió que esta ‘casa hogar’ será un complemento de las atenciones que se le garantiza a esta comunidad en zonas como el Centro Integral de Habitante de Calle, situado en la calle 30 No. 17 - 74.

La nueva ‘casa hogar’

Todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre dónde quedará ese hogar. Lo único cierto es que no será un área residencial, de tal forma que no afecte a los vecindarios.

“Estamos en el proceso de selección del área. Por ahora todo se encuentra en evaluación y se revisa si quienes se postularon para la habilitación de tal refugio cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Dependiendo de ese diagnóstico se podrá determinar la cantidad de cupos que se asignarán, las jornadas en las que se les atenderá y los servicios que les garantizarán a nuestros ciudadanos en habitabilidad en calle”, aseveró.

“Hay que tener en cuenta que no todos los habitantes de calle quieren un hogar de paso y tampoco los podemos obligar... estamos en el proceso de sensibilización para instarlos a utilizar el lugar”, aclaró el Secretario de Desarrollo Social.

El funcionario recordó que, en la actualidad, el programa de asistencia a esta población cuenta con tres convenios institucionales con la fundación Shalom, que garantiza 60 cupos a ciudadanos en habitabilidad en calle crónicos; el Hogar Jerusalén y Santa Rita, con 30 cupos cada uno para la resocialización de estos ciudadanos.

Recordó que dentro del programa, “se han impactado 381 personas con jornadas de autocuidado en los sectores en donde más hay concentración de esta población. Se les garantiza alimentación, aseo personal, kit de aseo, peluquería, ducha y otras ayudas”.

“También se han realizado 129 caracterizaciones de nuevos ciudadanos en habitabilidad en calle identificados por el programa y, mediante el convenio de auxilio exequial suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Funeraria Pablo VI, se han beneficiado otras 13 personas”, puntualizó.